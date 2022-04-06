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Ak Parti, çat kapı iftar programı başlattı

Ak Parti Akyurt İlçe Başkanlığı çat kapı iftar programı başlattı. Belediye Başkanı Hilal Ayık ve meclis üyelerinin de katıldığı programda Ramazan coşkusu hep birlikte yaşanıyor.
Ak Parti, çat kapı iftar programı başlattı

Ak Parti Akyurt İlçe Başkanlığı örnek bir çalışmaya imza attı. İlçe başkanlığı tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte her gün 15 haneye çat kapı iftara giderek Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşıyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve meclis üyelerinin de katıldığı programda iftarlar açılıyor, çaylar içiliyor ve ardından teravih namazı kılınıyor.

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HER GÜN 15 HANE
Çat kapı iftar programı kapsamında en son Kızık Mahallesi’nde ziyarete giden Ak Parti Akyurt İlçe Başkanlığı 15 hanede iftar açtı. İftar sonrası çay içerek, teravih namazını da mahalle sakinleri ile eda eden teşkilat mensupları,  Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşadı.

“DUALARIMIZI BİRLEŞTİRDİK”
Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım yaptıkları ziyaretler hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı, “Bugün tüm teşkilat mensuplarımız, Belediye başkanımız Hilal Ayık ve meclis üyelerimiz, mahalle başkanımız ve muhtarımız ile Kızık mahallemizde 15 hanemize çat kapı iftarlarına misafir olduk. İftarlarımızı birlikte açıp birlikte teravih namazlarımızı eda edip dualarımızı birleştirdik. Nazik misafirperverliklerinden dolayı tüm Kızıklı hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dileriz” dedi.

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“HEP BERABER YAŞIYORUZ”
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, "Her gün teşkilatımızla birlikte bir mahallemize gidiyor, çat kapı iftarlarımızı yapıyoruz.  Ramazan coşkusunu hep beraber yaşıyoruz. Ramazan’ın bereketli iklimini, Kızık’ta evlerine misafir olduğumuz Kızıklılarla yaşıyoruz. İlçe Başkanımız Murat Yıldırım, yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle, bizlere kapılarını açan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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