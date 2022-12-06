Ak Parti Grup Başkanvekillerinden Yavaş’a tepki

CHP’li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Parti Grup Başkanvekilleri AK Parti Genel Merkezi’nde toplantı yaptı. Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Oy versin vermesin, Mansur Yavaş Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı” dedi.

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclisleri AK Parti Grup Başkanvekilleri’nin toplantısı AK Parti Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediyelerinin AK Parti Grup Başkanvekilleri katıldı. Toplantıda konuşan Mamak Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP’li belediyelerin engelleniyoruz algısı yaptığını, sadece sosyal medya belediyeciliği yaptığını ve şehirlere eser bırakmadığını söyledi. Köse, “CHP zihniyetinin Büyükşehir Belediyelerindeki gerçeğini haykırmak üzere bugün de Ankara’da, Devletimizin Başkentinde bir araya geldik. Daha önce toplantı gerçekleştirdiğimiz İzmir, Tekirdağ ve Adana illerindeki CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile benzer zihniyete sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarına da baktığımızda CHP bizi yine şaşırtmadı” ifadelerini kullandı.



VAATLER GERÇEKLEŞMEDİ

Toplantıda AK Partili Grup Başkanvekilleri adına konuşan Köse, Ankara da seçim vaatlerinin yerine getirilmediğini iddia ederek Ankaralıların hizmet beklentisinin boşa çıktığını söyledi. Köse, “ABB Başkanı, 9 ayda projesini, 4 yılda da inşaatını yapıp hizmete açmayı vaat ettiği 58 km metrodan, 1 metre bile metro yapmadı. Her mahalleye yapacağına söz verdiği, kütüphaneleri ve kreşleri de yapamadı. Sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi üzdü. Bırakın 25 ilçeye birer ikişer tane sosyal tesis yapmayı, tüm Ankara’da tek bir spor merkezi, tek bir havuz dahi yapmadı. Yeşile dair hemen hemen hiçbir şey yapmadı, taş peyzajdan başka. İnsanların sokakta köpek korkusu olmadan gezebilmeleri ile ilgili tek bir aksiyonu olmadığı gibi Allah’ın sessiz kulları sokak hayvanlarının ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezlerinden bir tane dahi yapmadı. Oy versin vermesin, Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı” dedi.



KÖSE, “ BÜTÇE ESERE DÖNÜŞMELİYDİ”

Başkan Köse, “Bir yıllık bütçesi, 7 Bakanlık bütçesinden dahi büyük olan Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda kullandığı 60 milyardan fazla bir bütçeyi nasıl olur da esere ve hizmete dönüştüremez sorusu, hereksin merak ettiği ve cevabını aradığı bir soru oldu. 2019 ve 2020 yıllarında bu sorular, Belediye Meclis toplantılarında kendisine soruldu. Ama maalesef bilanço tablolarından başka bir cevap veremedi. Ankara’da da diğer 11 Büyükşehir’de olduğu gibi şehrin bütçesini har vurup harman savurarak bütçeyi hizmete ve esere dönüştürmeyen, şehir halkına değer vermeyen, şehrin dertleri ve ihtiyaçları ile ilgilenmeyen CHP anlayışının hâkim olduğunu ifade edebiliriz” ifadelerini kullandı.



“HİÇBİR MAZERET BAŞARININ YERİNİ TUTMAZ”

Köse, “CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarından bazılarının, özellikle Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının, Sn. Cumhurbaşkanımızı imrenerek onun gibi olmak isteme heveslerini ve itibar devşirme gayretlerini anlıyoruz elbette. Ancak göremedikleri ve atladıkları konu, şu andaki bu iki Büyükşehir Belediye Başkanının diğer CHP Büyükşehir Belediye Başkanları gibi, ikisi de belediyecilikte bir başarı hikâyesi ortaya koyamadılar ki devamında bir “ödülü” hayal etsinler. İstanbul ne kadar beceriksiz ise Ankara’da öyle beceriksiz benzer bir seyir izledi. Özellikle Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları, bu boş hayal kurmalarının bedelini, Ankara ve İstanbul’da yaşayan hemşerilerimize ödettiler. Belediye Başkanlığı görevlerini önemsemediler, şehirlerini sahipsiz bıraktılar, belediye işleri ile ilgilenmediler. Bırakın yeni projeleri mevcut rutin belediye görevlerini bile yerine getiremediler” şeklinde konuştu.



ÇALIŞTIRMIYORLAR ALGISI YAPILIYOR

Ak Partili Grup Başkanvekilleri AK Parti Genel Merkezi'nde toplantısında konuşan Başkan Murat Köse son olarak şu ifadeleri kullandı, “Sonuç olarak, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı devasa bütçeleri kullanmalarına rağmen, eser ve hizmet üretemedikleri için algı ve yalana başvurarak, başarısızlıklarını çeşitli mazeretler ileri sürerek örtmeye çalışıyorlar. Algı ile propaganda ile kamuoyunu yanıltılmak istiyorlar. Meclis kararlarında yüzde 95’ler oranında oy birliği ile kararlar alınıyorken, en küçük bir engelleme olmadığı halde, engellenme yalanı ile bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışılarak şehir halkını yanıltılmaya çalışılıyor. Algı belediyeciliği ne karın doyurur ne de şehirlerin bir sorununu çözer. Bunu CHP’li Büyükşehir Belediye başkanlarının kendileri de biliyor olmalılar. Ama onların asıl problemi, halkın bir sorununu çözmek ve halka hizmet etmek olmadığı için, kendilerini de, halkı da algılarla kandırmaya devam ediyorlar. Neticede böyle bir algı siyasetinin ve algı belediyeciliğinin kazanması mümkün değildir. Yanlış hesap Halktan dönecektir.”

Salih Çifci / İLKSAYFA-