AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan 2023 açıklaması

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal 2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, “Kapı kapı gezeceğiz. Sıkmadık el değmedik gönül bırakmayacağız. El ele vererek bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydederek, “Teşkilat varsa zafer vardır, başarı vardır. Kapı kapı gezeceğiz. Sıkmadık el değmedik gönül bırakmayacağız. El ele vererek bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

KAPI KAPI GEZECEĞİZ

Ünsal, Kırşehir’de yaptığı ziyaretleri değerlendirerek, “Teşkilat varsa zafer vardır, başarı vardır. Teşkilatlarımızın heyecanı bizleri çok mutlu etti. Kapı kapı gezeceğiz. Sıkmadık el değmedik gönül bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

24 SAAT KAPIM VE TELEFONUM AÇIK

Gençlerin siyasette aktif olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Ünsal, şu ifadeleri kullandı, “Gençlerin siyasette aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim en büyük gücümüz genç ve dinamik nüfusa sahip olmamızdır. Şuan gıpta ile bakılan SİHA’larımızı İHA’larımızı üreten gençlerimizin siyasette de aktif olması gerekiyor. Bugün gençlerimiz ile beraberiz. AK Parti Kırşehir İl Başkanı olarak ürettikleri projelerde, fikirlerde her zaman yanlarındayım. 24 saat kapım ve telefonum açık.”

EL ELE VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’ye emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Ünsal, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’ye emin adımlarla ilerliyoruz. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, bakanlıklarımız, bütün kesimlerimiz ve kademelerimiz ile esnafımız ve vatandaşımız ile el ele vererek bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORLAR

Ünsal, ziyaretleri sırasında muhtarlarla da bir araya gelerek muhtarlık kurumunun önemine değindi. “Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir” diyen Ünsal, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir” diye konuştu.

TAKDİRİ HAK EDİYORLAR

“Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, Devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir role sahip olan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler” diyerek sözlerini sürdüren Ünsal, muhtarların zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

7/24 ÇALIŞIYORLAR

Muhtarların 7 gün 24 saat görev başında hizmet verdiklerini bu nedenle devlet için ayrı bir önem arz ettiklerine dikkat çeken Ünsal, muhtarların hür ve bağımsız olduğuna da dikkat çekti. Ünsal, “Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan milletimizin tercihine, teveccühüne mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımız, köylerimize ve mahallelerimize kamu kaynağının aktarılması hususunda birinci derecede sorumluluk bilinciyle 7 gün 24 saat görevi başında hizmet etmektedir” dedi.

İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ

“Muhtar bağımsızdır, hürdür ve siz bu hür iradeniz ve Allah’ın izniyle ülkemin en tabandaki demokrasi hareketi muhtarlarımızdır” diyen Ünsal, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı muhtarlar toplantısı ile muhtarlarımıza verdiği önemi ortaya koymuştur. Muhtarlarımızla her fırsatta birlikte olmaya istişare etmeye önem veriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA