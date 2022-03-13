AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İvedik OSB’de tanıtımı yapılan projeyi gazetemize anlattı

EYAD, İvedik OSB ve Teknopark Ankara’nın yürüttüğü proje kapsamında OSB’lerde kurulacak Gençlik Merkezleri ile çalışan gençlerin çalışma koşulları ve sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği (EYAD), Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara tarafından “OSB’lerde Gençlik Merkezi Kurulması Yoluyla Çalışan Gençlerin Çalışma Koşullarının ve Sosyal Yaşamlarının İyileştirilmesi Projesi” hayata geçirildi. Geçtiğimiz günlerde İvedik OSB’de tanıtımı yapılan proje ile işini seven, meslek ahlakı, helal kazancı, alın terini, dayanışmayı, kul hakkını, kanaatkârlığı, çalışmayı, üretmeyi esas alan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ÖN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

EYAD tarafından hazırlanan, İvedik OSB ve Teknopark Ankara’nın yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında OSB’lerde çalışan 18-35 yaş arası gençlerin ailesi, sosyal çevresi, iş arkadaşları, iş ortamıyla uyumlu ve mutlu olmalarına katkı sağlanacak. Proje ile OSB’lerde Gençlik Merkezleri kurulması ile ilgili ön çalışmalara başlanacak. Projeyle ayrıca OSB’lerde AR-GE merkezi kurulması ve bu merkezlerde insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak. Proje koordinatörleri arasında İsmail Akbıyık ve Mustafa Köroğlu da bulunuyor.

18-35 YAŞ ARASI GENÇLER FAYDALANABİLECEK

AK Parti Konya Milletvekili aynı zamanda Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği (EYAD) Başkanı Halil Etyemez, projeyle ilgili gazetemize bilgi verdi.

OSB’lerde Gençlik Merkezi Kurulması Yoluyla Çalışan Gençlerin Çalışma Koşullarının ve Sosyal Yaşamlarının İyileştirilmesi Projesi’nin önemine dikkat çeken Halil Etyemez, OSB’lerde çalışan 18-35 yaş arası gençlerin bu projeden faydalanabileceğini söyledi.

SOSYALLEŞMEYE KATKI SAĞLAYACAK

Proje kapsamında OSB’lerde kurulacak Gençlik Merkezleri’nde verilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi veren Halil Etyemez, “Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki ve sportif faaliyetlere yönlendirmek. Gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapan, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenleyen merkezler olacaktır” dedi.

AKŞAM SAAT 10’A KADAR AÇIK OLACAK

OSB’lerde kurulacak Gençlik Merkezleri’ni gençlerin ne zaman kullanabileceğine dair de bilgi veren Halil Etyemez, “Hafta içi mesai saatleri dışında gece saat 22.00’ye kadar ve hafta sonları 10.00-22.00 saatleri arasında yaralanabilecekler” ifadelerini kullandı.

PROJEYE BÜYÜK DESTEK

Halil Etyemez, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği tarafından hazırlanan mprojeye destek veren diğer partner kuruluşları sıraladı: “Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), HAK-İŞ Konfederasyonu.”

GÜZEL AHLAKLI ÇALIŞAN BİREYLER YETİŞECEK

Gençlerin sosyal hayata ve iş dünyasına uyumlarını kolaylaştıracak projenin faydalarına değinen Etyemez, “OSB’lerde çalışan gençlerimizin OSB Gençlik Merkezlerinde yapılacak eğitim ve sosyal etkinliklerle; Milli birlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş ve aidiyet duyguları yüksek gençler yetişmiş olacak. Milli ve manevi değerli yüksek iyi huylu ve güzel ahlaklı çalışan bireyler yetişmiş olacak. Ailesi, sosyal çevresi ve iş ortamında uyumlu mutlu bireyler yetişmiş olacak. İşini seven, gönülden isteyerek çalışan bireyler yetişmiş olacak. İş arkadaşları ile uyumlu çalışan bireyler yetişmiş olacak. İnsana değer veren, adil yönetim anlayışı iş dünyasına yerleşmiş olacak.

İletişim becerileri gelişmiş bir iş dünyası oluşmuş olacak. İş yerinde yeniliğe açık, öğrenebilen işveren ve işçiler yetişmiş olacak. Yaptığı işten mutlu olan bireyler yetişmiş olacak. Hayat boyu öğrenme kültürü oluşmuş iş dünyası kurulmuş olacak. İş-yaşam dengesi kurulabilen işveren ve işçiler yetişmiş olacaktır” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-