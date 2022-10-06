AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen etkinlik Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Bize düşen Peygamber’imizi örnek almaktır” dedi.

Ak Parti Mamak İlçe Başkanlığı öncülüğünde Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Mevlid-i Nebi haftası kutlama programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hemen ardından semazenler eşliğinde ilahiler söylendi. Sonrasında AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl açılış konuşması yaparak, “Bugün kalpler konuşulsun diyerek hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu program için emeği geçen tüm teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Program Nihat Hatipoğlu’nun sohbeti ile devam etti.

“NE SÖYLESEK EKSİK KALIR”

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle katıldığı programda âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’i (SAV) anmak için bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti. Sarıgöl, “Ne söylesek eksik kalır. Ne yapsak yetersiz kalır. Sen geldin ey gönlümüzün padişahı. Sen şereflendirdin dünyayı. Sana ümmet olabilmek ne güzel. Ne güzel seni anabilmek. Biz seni çok seviyoruz ya Resulallah. Bizlerde ashabın gibi anam, babam sana feda olsun diyoruz. Binlerce selam sana olsun” ifadelerini kullandı.

“KALPLERİMİZ ONUN MUHABBETİ İLE ÇARPAR”

Kutlama programında konuşmasına zulüm gören Müslümanları anarak devam eden Sarıgöl, “Bugün vesilesiyle dünyada zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimize de rabbim yardım etsin. Kutlu nebinin adı anıldığına gönüllerimizde bir hikmet oluşur. Kalplerimiz onun muhabbeti ile çarpar. Allah’a kulluğumuzu ve ibadetlerimizi hayat kılavuzumuz olan Peygamber Efendimizin rehberliğinde ifade ediyoruz. Şahsi hayatımızdan beşeri ilişkilerimize, evlerimizden mabetlerimize kadar hayatımızın her safhasında onun nübüvvet ışığı yansır. Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet geleneğimizde göreneğimizde kendini belirgin bir şekilde gösterir” şeklinde konuştu.

“AİLEMİZDEN BAŞLAMALIYIZ”

Konuşmasına gençlerin önemini vurgulayan Sarıgöl, “Biz ailemizden başlayarak toplumumuzda iyiliğin, güzelliğin, İslami ve insani değerlerin yaygınlaşması için çaba harcamalıyız ve bu yolda ilerlemeliyiz. Özellikle istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini vermeliyiz. Bize düşen en güzel olanı, Peygamber’imizi örnek almaktır. Ne mümkün ki, seni anlatabilmek. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Sözü daha fazla uzatmadan bugün kalpler konuşulsun diyerek hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu program için emeği geçen tüm teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“ANKARA’YA BORCUM VAR”

Mevlid-i Nebi haftası kapsamında gerçekleştirilen program Nihat Hatipoğlu’nun sohbeti ile devam etti. Hatipoğlu sözlerine teşekkür ile başlayarak, “Öncelikle programı organize eden dostlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Benim Ankara’ya bir borcum var. Ulusal televizyonlarda yıllarca program yaptım. Gaziantep’te Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Ben kurucu rektörüm. Sekiz fakültemiz var devlet üniversitemizde. Uzun süre YÖK üyeliği yaptım. Bütün bunları Ankara’ya borçluyum. Ankara’da yetişerek, Ankaralıların salonları doldurmasıyla programlarımız tanındı ve bütün dünyaya yayılan bir program oldu. Buradaki esas başarı Ankaralılarındır tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BENİM TEK HEDEFİM VARDI”

Sadece tek bir hedefi olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, “Benim sadece bir hedefim vardı. Benim hedefim Türkiye’deki her evde Hz. Muhammet’i konuşulur hale getirmekti. Çok iyi biliyorum ki bunu başarmışız şükürler olsun. İslam düşmanları da tabi ki faaliyetlerine devam ediyor. İyiyle kötü, hak ile batıl kıyamete kadar devam edecek. Bizim safımız belli. Bizim safımız Hz. Muhammed’in bulunduğu yerdir” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR FANİ ONUN KADAR SEVİLMEDİ”

Peygamber’imizin dünya haritasını değiştirdiğine dikkat çeken Hatipoğlu, “Tek başına başlamıştı. Ne mutlu onun yanında olabilenlere. Bir gün dünyada en çok konuşulan insan Hz. Muhammet olacak. Yeryüzünde hiçbir fani onun kadar sevilmedi. Michael Hart’ın Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100 İsim adlı kitabında bir sıralama var. İçerisinde filozoflarda futbolculara birçok ünlü insan var. Birinci sırada ise Peygamber’imiz Hz. Muhammed var. Bir Victor Hugo var. Meşhur klasiklerin yazarlarından biridir. Onun Muhammed isimli şiirini lütfen okuyunuz. Ancak iman eden bir Müslüman böyle bir şiir yazabilir. Peygamber’imizi öyle anlatıyor ki hayret edersiniz. İlginçti Victor Hugo’nun iki çocuğunun ve kardeşinin mezar taşlarında haç resmi yoktur. Çünkü iman etmeden o şiir yazılamaz” açıklamasında bulundu.

“TELEVİZYONA ÇIKAN HOCALARA DİKKAT EDİN”

Televizyona çıkan hocalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Hatipoğlu, “Diyaneti mutlaka takip edin. En sağlam çizgi diyanetin çizgisidir. Ben 20-25 yıl diyanette çalıştım. Kabir azabı yok diyen hocadan uzak durun. Kuran bize yeter Hz. Muhammed’e gerek yok diyen hocadan uzak durun. Onlar hoca değil, onlar proje adamlar. Hiç kimse Hz. Muhammed’ten büyük değildir. Peygamber’in şefaatini kabul etmeyenden uzak durun. Peygamberlerin mucizelerini inkâr edenlerden uzak durun. Kısacası Kuran ve Sünnet merkezli İslam’dan uzak olana uzak durun. Hz. Muhammed ile problemi olan hiçbir hoca iflah etmemiştir. İslam düşmanları Kuran ile değil her zaman Hz. Muhammed ile uğraşırlar. Çünkü Kuran’ın tercümanı Hz. Muhammed’tir. Peygamber’i ortadan silerseniz sadece Kuran ile kalırsınız ve istediğiniz gibi yorumlarsınız. Kuran’da namazların kaç rekât olduğu, Kuran’da zekâtın teferruatı, namazların detayları yazmaz. Bunların hepsini Hz. Muhammed öğretmiştir. Peygamber’i silerseniz bunların da hepsini silersiniz” şeklinde konuştu.

“İSLAM KADINLARA YABANİ DAVRANMAZ”

İslam düşmanlarının günümüzde İslam’a saldırmak için Peygamber’imizin kadınlardan kaçtığını ve uzak durduğunu söylediklerini belirten Hatipoğlu, “Hayır, Peygamber Efendimiz kadınlardan kaçmazdı. İslam’a kadınlara olan davranışlar üzerinden saldırıyorlar. İslam kadınlara yabani davranmaz” ifadelerini kullandı. Program Hatipoğlu’nun vatandaşlarla beraber dua etmesiyle son buldu.

Enes Boyacı / İLKSAYFA