AK Parti’den CHP’ye katılan Necip Zeydan kimdir, nerelidir?

Geçmişte AKP milletvekili adayı olan Necip Zeydan CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu takan Necip Zeydan bu olaydan sonra merak konusu oldu. Peki, Necip Zeydan kimdir, nerelidir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makamında Necip Zeydan’ı kabul ederek rozetini taktı. CHP’den yapılan açıklamayla CHP’ye katıldığı bildirilen Necip Zeydan araştırma konusu oldu. Peki, Necip Zeydan kimdir, nerelidir ?

NECİP ZEYDAN KİMDİR NERELİDİR?

Necip Zeydan 1995 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğmuştur. Necip Zeydan Pinyanişi Aşireti’ne mensup olmakla birlikte aslen Hakkarilidir. Zeydan ilk ve ortaöğretimini Yüksekova’da, lise ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı.

1997 yılında Yüksekova Belediyesi’nde inşaat mühendisi olarak işe başlayan Necip Zeydan, 1987 yılında Hakkari Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Hakkari ve Yüksekova’da toplamda 17 yıldan fazla bir süreçte Devlet dairelerinde çalıştı.

2005 yılında kendi isteğiyle emekli olan Necip Zeydan 2011 yılında AKP milletvekili adayı oldu. Necip Zeydan günümüzde CHP’ye katılmasıyla gündemde.

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