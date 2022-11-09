  • BIST 4.360,96
  • Altın 1018.332
  • Dolar 18.5679
  • Euro 18.602
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

AK Parti’den CHP’ye katılan Necip Zeydan kimdir, nerelidir?

Geçmişte AKP milletvekili adayı olan Necip Zeydan CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu takan Necip Zeydan bu olaydan sonra merak konusu oldu. Peki, Necip Zeydan kimdir, nerelidir?
AK Parti’den CHP’ye katılan Necip Zeydan kimdir, nerelidir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makamında Necip Zeydan’ı kabul ederek rozetini taktı. CHP’den yapılan açıklamayla CHP’ye katıldığı bildirilen Necip Zeydan araştırma konusu oldu. Peki, Necip Zeydan kimdir, nerelidir?

 NECİP ZEYDAN KİMDİR NERELİDİR? 

Necip Zeydan 1995 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğmuştur. Necip Zeydan Pinyanişi Aşireti’ne mensup olmakla birlikte aslen Hakkarilidir. Zeydan ilk ve ortaöğretimini Yüksekova’da, lise ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı. 

1997 yılında Yüksekova Belediyesi’nde inşaat mühendisi olarak işe başlayan Necip Zeydan, 1987 yılında Hakkari Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Hakkari ve Yüksekova’da toplamda 17 yıldan fazla bir süreçte Devlet dairelerinde çalıştı. 

2005 yılında kendi isteğiyle emekli olan Necip Zeydan 2011 yılında AKP milletvekili adayı oldu. Necip Zeydan günümüzde CHP’ye katılmasıyla gündemde.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 Kasım 2022 resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?09 Kasım 2022 Çarşamba 10:20
  • Elektrik Kesintisi 09 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ09 Kasım 2022 Çarşamba 08:24
  • Ankara Su Kesintisi 09 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Kasım 2022 Çarşamba 08:07
  • Ankara hava durumu 09 Kasım 202209 Kasım 2022 Çarşamba 08:04
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Esma-i Nebi' sergisinin açılışını yaptı09 Kasım 2022 Çarşamba 04:35
  • Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri ile tüketiciye bilgi verecek09 Kasım 2022 Çarşamba 04:33
  • Dünya Şehircilik Günü nedir, ne anlama gelmektedir, neden kutlanır?08 Kasım 2022 Salı 13:50
  • Doğalgaz yardımı yapılacak mı, doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?08 Kasım 2022 Salı 13:26
  • 2022 Kasım ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman ara tatil olacak?08 Kasım 2022 Salı 10:30
  • Ay tutulması Ankara’dan görülecek mi, ne zaman başlayacak? Kanlı ay tutulması nedir?08 Kasım 2022 Salı 08:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti