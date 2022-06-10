Akaryakıt istasyonunda 2 araç arasında kalan görevli yaralandı

Adapazarı'ndaki bir akaryakıt istasyonundaki otomobile yakıt pompası takmak için eğilen çalışana, arka taraftaki dolum yerine yanaşan otomobil çarptı. 2 otomobil arasında kalan istasyon görevlisi yaralandı.

Kaza, dün, Adapazarı Güllük Mahallesi Donatım mevkindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Serkan Ö. isimli çalışan, yakıt almak için duran bir otomobilin aracın arka tampondaki dolum noktasına akaryakıt pompasını yerleştirmek için eğildi. Bu sırada arka taraftaki dolum noktasına yaklaşan E.F. idaresindeki otomobil, Serkan Ö.'ye çarptı. 2 araç arasında sıkıştıktan sonra yere düşen Serkan Ö.'yü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler istasyon çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırdı. E.F. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.