Akıl işi değil gönül işi

Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER)’in Pursaklar şube Başkanı Kamil Karakuş, “Dernekçilik akıl işi değil gönül işidir. Amacımız Çankırılı hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içinde yaşaması” dedi.

2010 yılından bu güne Pursaklar da esnaflık yapan Kamil Karakuş Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER)’in Pursaklar şubesini açıtı. Karakuş, yaptığı açıklamalarla Ankara Çankırılılar Derneği’nin amacını ve sekiz ay boyunca Pursaklar Şubesi olarak hangi çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Başkan Karakuş, “Sekiz ay önce Ankara Çankırılılar Dernek Başkanı Aydın Öksüz geldi, “ Biz burada 25 ilçede bir yapılanma yapıyoruz ilçe başkanlıkları kuracağız. Biz seni buraya ilçe başkanı olarak seni düşündük” dedi. Bizde hedef hep en iyisi olsun en iyisi olsun diyoruz. Güçlü bir birlik olabilmek için Aydın Başkanın teklifini kabul ettim” ifadeleri ile ÇANDER Pursaklar Şubesinin açılma sürecine kısaca değindi.

“DERNEĞİMİZ SİYASET ÜSTÜ BİR YAPIDIR”

Karakuş, “Bizim hedefimiz Çankırı ve Çankırılılarsa kimse Çankırı’dan büyük değil dedik. Bu taşın altına elimizi attık. Derneğimiz siyaset üstü bir yapıdır. Bir parti haricinde bütün partilerin teşkilatlarından insanlar teşkilatımızda yer aldı. O arkadaşlara şunu söyledim derneğimiz siyaset üstü bir dernektir. Burada parti siyasi görüş olayı bitiyor. Tek önemli olan Çankırı’dır. Sağ olsunlar arkadaşlarımızda bu kurala uydular. Şuan 280 kişilik bir ekibimiz var. Derneğimizde sadece Çankırılılar değil İç Anadolu Yarenleri adı altında bütün İç Anadolu kapsayan bir akil insanlar kurumu kurduk” diyerek derneğin siyaset üstü bir kurum olduğunu vurguladı ve kapsamını anlattı.

“AMACIMIZ BİR OLMAK”

“Bizim dernekteki amacımız, hem burada Çankırılı hemşerilerimizi toplamak. Hemşerilerimize bir değer olduğunu göstermektir” sözleriyle derneğin amacına vurgu yapan Karakuş, “Biz artık yöneten kısım olalım. Biz derneğimizde akrabalar var bir birlerini tanımıyor. Hemşerilerimizi kaynaşmasını birlik ve beraber olmalarını sağladık. Derneğimizin kurulduğundan bugüne 8 ay boyunca neler yaptık birazda onlardan konuşalım. Ramazan Ayı öncesi 282 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptık. Biz bu yardımı sadece hemşerilerimize yapmadık yardımları bütün Pursaklar’ın tamamına yaydık. Pursaklar’ da iki tane Şehit ailemiz var. Onlarla görüştük. İhtiyaç sahibi aileler ile görüşerek onlara arife günü bayram tatlılarınız Şehit ailelerimizden Şehitlerimize bir Fatiha’da siz okuyun diyerek. Şehitlerimiz adına ihtiyaç sahibi ailelere bayram tatlısı dağıttık” şeklinde devam etti.

“SMA’LI ÇOCUĞUMUZA UMUT OLDUK”

Karakuş, “Çankırılı SMA Hastası bir çocuğumuz var. Adı Ömer Alp onun için Muhsin Yazıcıoğlu meydanında bir kermes düzenledik tedavisi için para topladık. Ömer Alp adına Çankırı Korgun Kaymakamlığı’nın kimsesiz çocuklarımıza ayakkabı yardımında bulunduk. Bu ayakkabılar Ömer Alp’in adına yatıldı. Kimsesiz çocuklarımıza gitti. Burada hem çocuklarımızın işi görüldü hem Ömer Alp’in tedavisine destek olundu. Öğrencilere burs verme gibi bir planımız var. İlerleyen günlerde bu bursu da vereceğiz. İş arayan hemşerilerimize iş bulmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem onların mağduriyeti geçiyor hem de istihdam çoğalıyor” dedi.

“ŞUBEMİZ HAFTANIN YEDİ GÜNÜ AÇIK”

Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER)’in Pursaklar Şube Başkanı Karakuş, son olarak “Derneğimizin Pursaklar Şubesi açıldığında gençlerimize yönelik adabı muaşeret programları açılacak. Böylelikle onlara kültürümüzü anlatıp öğreteceğiz. Geziler düzenleyip onlara yeni yerler göstereceğiz. İlçe başkanlığı haftanın yedi günü açık olacak. Dernek işleri akıl işi değil gönül işidir. Bütün amacımız Çankırı ve Çankırılı Hemşerilerimizdir” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa



