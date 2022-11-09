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Akıllı şehir nedir, avantajları nelerdir, akıllı şehir Türkiye’de var mı, amacı ne?

Dünyada nüfus artışının olduğunu ve nüfusun yarısının şehirlerde yaşadığı biliyoruz. Akıllı şehrin bu konuda nasıl bir rol oynadığı insanlar tarafından araştırılıyor. Akıllı şehir nedir, avantajları nelerdir, akıllı şehir Türkiye’de var mı, amacı ne?
Akıllı şehir nedir, avantajları nelerdir, akıllı şehir Türkiye’de var mı, amacı ne?

Günümüz toplumu, popüler kültür ve yaşadığımız teknoloji çağına baktığımızda, ilerleyen senelerde kentlerde yaşamak isteyen ve yaşayan insanların sayısı bir hayli artacak. İşte bu noktada akıllı şehirler, hızlı yapılanmada çok önemli bir rol oynuyor. Hızlı kentleşmede çıkacak olan maddi manevi sorunlara çözüm olabileceği düşünülen akıllı şehirler merak konusu oldu. Peki, Akıllı şehir nedir, avantajları nelerdir, akıllı şehir Türkiye’de var mı, amacı ne? Tüm detaylar haberimizde.

 AKILLI ŞEHİR NEDİR? AVANTAJLARI NELERDİR? 

Akıllı şehirler sürdürülebilir bir hayat amaçlıyor. Teknolojiyi çok iyi derecede kullanarak insanların yaşadıkları kentlerde karşılaşabilecekleri sorunları ve ihtiyaçları öngörerek çözümler üretme hedefleniyor.

Akıllı şehirlerde; akıllı cep telefonları, akıllı evler ve aydınlatmalar sayesinde enerji, su gibi konulardan tasarruf ediliyor. Kısacası akıllı şehirlerde yaşam kalitesi teknoloji kullanılarak arttırılıyor.

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 AKILLI ŞEHİRLER TÜRKİYE’DE VAR MI, HANGİ ŞEHİRLERDE VAR? 

Dünyada akıllı şehir klasmanında; Amsterdam, Barselona, Kopenhag, Dubai, Dublin, Kiev, Londra, Madrid, Gdynia (Polonya), Manchester, Milano, Moskova, New York, Stockholm, Oslo, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Şangay ve Taipei bulunuyor.

Türkiye’de henüz tam anlamıyla bir akıllı şehir bulunmuyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Kayseri gibi şehirlerimizde bu uygulamaya yatırım yapılıyor.

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 AKILLI ŞEHİRLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

*Veri dolaşımını sağlayabilmeli ve ücretsiz wi-fi gibi olanaklar sunabilmeli.

*Afet ve acil durumlarda teknolojik sistemlerle yönetim en üst seviyede başarıya ulaşmalı.

*Akıllı bir altyapısı olmalı ve toplu taşıma uygulamaları insanların daha az zaman kaybedeceği şekilde ayarlanmalı.

*Trafikte yoğunluğu azaltacak çözümler sunulmalı.

*Temiz çevre, her konuda tasarruf yapan akıllı evler olmalı.

*Güvenlik üst düzeyde olmalı.

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