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AKM’de Erzurum tanıtım günleri başladı

Başkent’te 8’incisi düzenlenen Erzurum tanıtım günleri AKM’de başladı. Erzurum’un tarihi, kültürü ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 5 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.
AKM’de Erzurum tanıtım günleri başladı

Erzurum İktisadi ve Sosyal Araştırma Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen 8’inci Erzurum Tanıtım Günleri Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) başladı. Çarşamba günü başlayan etkinlikle yöreye özgü pek çok lezzet ve ürün tanıtılıyor. Tel kadayıfından cağ kebabına helliz peynirinden oltu taşına birçok ürün etkinlikte ziyaretçilerini bekliyor.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR
Fuarda gazetemize konuşan Erzurum Karayazı Belediyesi Sosyal İşler Görevlisi Erdal İnan, Erzurum Helliz peyniri hakkında, “Helliz yağlı koyun peyniridir. Doğal bir bitki olarak kullanılan peynir şurup olarak da kullanılmaktadır. Peynirin faydaları ise bağırsak hastalıklarına, böbrek hastalıklarına ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Peynirin diğer peynirlerden farkı ise turşu şeklinde tüketilmesidir. Peynir aynı zamanda yumurta ve kıyma ile beraber yemeklerin üzerine kızartılarak da yenilebilmektedir” dedi.

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TAMAMEN ORGANİK
Kadayıf Ustası Selahattin Sezer, “Erzurum kadayıfının diğer kadayıflardan farkı tamamen organik olmasıdır. Erzurum kadayıfının lezzeti ise diğer fabrika kadayıflarından farklıdır, daha lezzetlidir ve organiktir” diye aktardı. Ayrıca Sezer, “Kadayıf elenmiş buğday ununa ve içme suyu katılarak hazırlanmakta olup hamurun, tekniğine uygun olarak dökülüp pişirilmesi veya yufka haline getirilip kesilmesi ve gerektiğinde kızartılması ile yapılmaktadır” diye ifade etti.

ERZURUM’UN TESCİLLİ LEZZETİ: CAĞ KEBABI
Alanda konuştuğumuz Erzurumlu Cağ Kebabı ustaları ise cağ kebabını şöyle tanıttı: “Etler bir hafta önceden marina yapılarak hazırlanmakta ve bir hafta soğuk havada bekletilmektedir. Kebap ayrıca Erzurum yöresine ait kuzulardan yapılıp odun ateşinde pişirilmektedir. Erzurum dışında neredeyse tüm illerde yapılan kebap Erzurum’da yapılan gibi olmamaktadır.”

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Zafer ALTUNTAŞ// İLKSAYFA

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