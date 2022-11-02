  • BIST 4.096,10
  • Altın 970.492
  • Dolar 18.6162
  • Euro 18.182
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Aktar Güler: “Doğal beslenip, bitkilerden de destek alarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz”

Etimesgut’ta uzun yıllar aktarlık yapan Ali Güler kışın gelmesiyle artan soğuk algınlığına iyi gelen bitkileri anlattı. Güler; “Talepler gelmeye başladı. Vatandaş bağışıklığını güçlendirmek için kimyasal ilaçlara değil doğal yollara başvuruyor” dedi.
Aktar Güler: “Doğal beslenip, bitkilerden de destek alarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz”

Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesi vatandaşları aktar dükkânlarına ve doğal bitkilere yönlendirdi. Uzun yıllar Etimesgut’ta aktarlık yapan Ali Güler vatandaşın soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak ve daha çabuk iyileşebilmek için doğal bitki çaylarını kullandığına dikkat çekti. Aktar Ali Güler, “Aktar dükkânlarına ve doğal bitkilere talepler arttı. Soğuk algınlığını ve gribal enfeksiyonları vücut savunmasını arttırarak engelleyebiliriz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla insanlar doğal karışımlar içiyor. Vatandaş kimyasal ilaçlara değil doğal ürünlere başvuruyor” dedi. Güler doğal bitkilerin işlevlerini ve kış aylarında en çok hangi ürünlere rağbet olduğunu haberimizde anlattı.

whatsapp-image-2022-11-02-at-09.25.06-(1).jpeg

“DOĞAL ÇAYLAR VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR” 

“Soğuk algınlığını ve gribal enfeksiyonları vücut savunmasını arttırarak engelleyebiliriz” sözleri ile doğal bitkilerin bağışıklık sistemine fayda sağladığını vurgulayan Güler şöyle devam etti; “Doğal beslenip, bitkilerden de destek almamız gerekir. Bunları kullandığımızda vücudun savunması artacak, savunması ve antioksidan özelliği artan vücudun da direnci de gelişecektir. Sayacağım bitkileri çay gibi demlediğimizde vücudun savunmasını artırıp, kırgınlığı azaltırız. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, kuşburnu, kebabiye ve bunların ekinizya ve ıhlamuru karıştırdığımızda meydana gelen çay vücut direncimizi artırır. Grip, nezle ve soğuk algınlığında vücudun direnci azaldığı için bitki çayları direnci artıracaktır.” 

whatsapp-image-2022-11-02-at-09.25.06-(2)-001.jpeg
“KIŞ ÇAYLARINA TALEP ARTIYOR” 

Kış çayı ürünlerine talebin arttığını belirten Güler, “Gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde ıhlamur, ada çayı, kış çayı dediğimiz ürünleri ve macun gruplarına talep arttı. Bu bitkilerin vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkileri var.  Boğaz ağrısının hafif atlatılmasını için ada çayı kullanıyor müşteriler. Oradaki iltihaplı bölgeyi sökü atmasından dolayı hem de terleme yoluyla bu hastalığı atlatmaya yönelik bir hatasızlık olduğu için vücut ısısını dengeliyor ve artırıyor. O yüzden de terlemeyi kolaylaştırıyor’’ şeklinde konuştu. 

“IHLAMUR EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLERDEN BİRİ” 

Güler, “Şuanda ıhlamur bu dönemde en çok satılan ürünlerden biri. Bitki konusunda vatandaşların akını var. Soğuk algınlığı ile alakalı tavsiyem vücudun zinde kalmasını sağlayabilecek ürünlerin kullanılması gerekiyor. O yüzden ıhlamur, ada çayı, narçiçeği, zencefilli macunu gibi ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2022-11-02-at-09.25.02.jpeg
“AMAÇ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK” 

Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlar öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi şeylerden dolayı bizlere geliyorlar. Ihlamur veriyoruz. Ihlamurun içerisine atılan zencefil, havlıcan, tarçın karanfil, kuşburnu gibi ürünler veriyoruz. Bunlar kaynatıp içildiği zaman iyi geliyor. Bunlar hem göğsü yumuşatıyor hem de balgam söktürüyor. Hem de nefes darlığına iyi geliyor. Girip ve soğuk algınlığı için zeytin yaprağı kekik, çam kozalağı pekmezi, çam kozalağı pekmezini de öneriyoruz. Biz her sene vatandaşlara bunları veriyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla insanlar bunu içiyor.”

whatsapp-image-2022-11-02-at-09.25.05.jpeg

“KİMYASALDAN KAÇIP DOĞALI TERCİH EDİYORUZ” 

Yıllardır aktarlık yapan Ali Güler, mevsimsel geçişlerde vatandaşlar grip ve nezleden korunmak için kimyasal ilaçlardan kaçıp doğal bitkiler kullandığına değinerek açıklamalarına şu şekilde son verdi; “Özellikle mevsimsel geçişlerde soğuk algınlığı çok fazla oluyor. Bu yüzden koruyucu yönünün güçlendirmek için bitkisel çaylar alıyoruz. Biliyorsunuz şu anda birçok gıda ürünleri doğal değil, bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu dönem de önlemimizi almak için aktarlardan doğal malzemelerimizi alıyorlar. Vatandaşlar, kimyasal ilaçlardan uzak durarak elimizden geldikçe doğal yollara başvuruyor.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 03 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ03 Kasım 2022 Perşembe 09:27
  • Ankara Su Kesintisi 03 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ03 Kasım 2022 Perşembe 09:11
  • Ankara hava durumu 03 Kasım 202203 Kasım 2022 Perşembe 09:07
  • Türkiye'de zorunlu anaokulu eğitim yaşı 5'e çekiliyor03 Kasım 2022 Perşembe 04:31
  • Aktar Güler: “Doğal beslenip, bitkilerden de destek alarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz”03 Kasım 2022 Perşembe 04:25
  • Z Kuşağı ne demek, hangi yılları kapsar, özellikleri nedir? Y kuşağı hangi yılları kapsar?02 Kasım 2022 Çarşamba 15:50
  • Türkiye'de uyuz alarmı02 Kasım 2022 Çarşamba 04:35
  • Yeni Sendika “Mücadele Destek Hattı” açtı02 Kasım 2022 Çarşamba 04:27
  • Tarım cebimde uygulaması nedir, nasıl indirilir?01 Kasım 2022 Salı 17:57
  • UEFA gelen tepkiler üzerine Ivan Bebek kararını değiştirdi! Peki, Ivan Bebek kimdir, nereli, olayı nedir?01 Kasım 2022 Salı 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti