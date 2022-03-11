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Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık marketlerin depolarını denetledi

Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet, stokçulukla mücadele amacıyla ilçedeki marketlerin depolarını denetledi. Denetimlerde, marketlerin depolarında çokça sıvı ayçiçek yağı olduğu görüldü.
Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık marketlerin depolarını denetledi

Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve aşırı fiyat artışına karşı mücadele amacıyla ilçedeki zincir ve yerel marketlerin depolarını denetledi. Market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem ve cezai işlem başlatılacağı vurgulandı. Yapılan denetimlerde, marketlerin depolarında çokça sıvı ayçiçek yağı olduğu görüldü. 

GENİŞ KATILIMLI DENETİM
Depolara denetimlerin yapıldığını sosyal medya hesabından duyuran Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şu notu düştü: “Kaymakamımız Metin Selçuk, Başkan Yardımcımız, Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz ve Esnaf Odası Başkanımız ve zabıtamızla Akyurt’ta temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve aşırı fiyat artışına karşı mücadele amacıyla denetimlerimizi gerçekleştirdik.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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