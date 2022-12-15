Kalem âlimi, matematikçi ve astronom olan Ali Kuşçu’nun yaptığı çalışmalar insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ali kuşçu kimdir, yaptığı çalışmalar nelerdir?

Günümüzde adını sık sık duyduğumuz Ali Kuşçu, yaptığı çalışmaların yanı sıra şiirle de uğraştı. Ali Kuşçu’nun birçok bilim dalında çalışmaları bulunuyor. Astronomi, dil bilimi ve matematik alanlarında ön plana çıkan Ali Kuşçu insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ali kuşçu kimdir, yaptığı çalışmalar nelerdir?

ALİ KUŞÇU KİMDİR?

Ali Kuşçu Semerkand Timur İmparatorluğu’nda doğdu. 1403 yılında dünyaya gelen Kuşçu , babası Muhammed, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve astronomu olan ve aynı zamanda Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in kuşçu olması sebebiyle ailesi “Kuşçu” olarak anıldı. Ali Kuşçu çocukluğundan beri astronomi ve matematiğe ilgi duyuyordu. Ali Kuşçu’nun bu alanlarda duyduğu ilgi sebebiyle, Bursalı Kadızade Rumi ve Gıyaseddin Cemşid gibi isimlerden ders aldı. Ali Kuşçu Kirman’da eğitimini tamamladı. Uluğ Bey’in kurmuş olduğu rasathanede müdürlük görevi yaptı. Uluğ Bey’in vefatının ardından Ali Kuşçu Hacca gitme kararı aldı. Ardından elçilik görevlerini yerine getirdikten sonra ikinci Mehmet’in rızası üzerine bütün ailesini alıp İstanbul’a yerleşti. Ali Kuşçu Ayasofya Medresesi’nde eğitimci oldu. Ali Kuşçu 1474 yılında vefat etti.

ALİ KUŞÇU’NUN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI NELERDİR?

Ali Kuşçu yaptığı çalışmalar sayesinde insanlara ilham veriyor. İstanbul’un enlem ve boylamlarını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri yaptı. Ali Kuşçu matematik ve astronomi alanında iki eser kaleme aldı. Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Zaferi’nin ardından Fethiye eserini sunan Ali Kuşçu, yazdığı Fethiye eserinde gezegenlerin kürelerini konu alıyor. Aynı bölümde gezegenlerin hareketlerinden de bahseden Kuşçu, ikinci bölümünde yerin şekli ve yedi iklim konusunu, son bölümde ise yere ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıkları konularını ele alıyor. Ali Kuşçu’nun diğer eseri ise Fatih Sultan Mehmet’e atfen Muhammediye adlı matematik kitabıdır.

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