Alım gücü kalmadı

Keçiören Salı pazarında esnaflık yapan Bilal Çaçan, fiyatların gayet uygun olduğunu, vatandaşın alım gücü düştüğünden dolayı işlerde azalma olduğunu belirtti. Çaçan, “Halkın alım gücü yok. Burada bilindiğimiz için tercih ediliyoruz.” dedi.

Keçiören Osmanlı Halk Pazarının yanına kurulan salı pazarında esnaflık yapan Bilal Çaçan, fiyatların diğer pazar yerlerinden daha uygun olduğunu fakat halkın alım gücünün azaldığını söyledi. Konuyla alakalı gazetemize bilgi veren Çaçan, “Halkın alım gücü yok. Fiyatlar ne çok pahalı ne çok uygun. Olması gereken düzeyde. Daimi müşterilerimiz sayesinde iş yapabiliyoruz. Akşam saatlerinde fiyatlar tam oturuyor” dedi.

AKŞAM SAATLERİ DAHA UYGUN

Çaçan, kendi standında fiyatların değişmediğini kaydederken, diğer esnafların akşam saatlerinde fiyatları sabah yazılan fiyattan düşürdüklerini belirtti. Çaçan, “Bizim burada daimi müşterilerimiz var. Ürünlerimizin temiz ve kaliteli olduğunu bildikleri için bizi tercih ediyorlar. Bizim tezgahımızda fiyatlarımız çok nadir düşüyor. Fakat çoğu esnaf arkadaşımız akşama doğru kazanç sağlayabilmek için fiyatlarını düşürmek zorunda kalıyor. Bu durumda akşam saatlerinde pazar içerisinde yoğunluk oluşuyor” diye konuştu.

DENETİM YAPILIYOR

Çaçan, her hafta Keçiören Belediyesi tarafından pazar yerinin denetlendiğini söylerken, pazar alanında herkesin usulüne uygun çalıştığını kaydetti.

DAHA KÖTÜ GÜNLERİMİZ OLDU

Çaçan, “Halimize şükretmemiz lazım. Daha kötü günlerimiz oldu. Bugünlerimize de şükür. Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/İLKSAYFA

