Allıoğlu: “Türkiye için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz”

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği "İş’te Fırsat" toplantılarının 57’ncisini düzenledi. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu, “Birlikte öğrenerek güçleniyor, Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ankara merkezli İş insanları derneği olan Genç Girişim Yönetişim Derneği “57. İş’te Fırsat” toplantısını düzenledi. Yaptığı yatırımlarla ekonomide istihdam ve katma değer sağlayan dernek üyeleri aynı zamanda da düzenledikleri sosyal yardımlaşma ve sivil toplum etkinlikleriyle de dikkat çeken dernek düzenlediği toplantıyla Türkiye Ekonomisini konuştu. Toplantıda konuşma yapan Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu, dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlardan, ekonomiyi ve sosyal hayatı etkisi altına alan salgınlardan ve savaşlardan konuştu. Başkan Allıoğlu, doğru adımları atarsak her krizin bir fırsat da barındırdığını dile getirerek; “Birlikte öğrenerek güçleniyor, Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Her kriz kendi fırsatını oluşturur. Umutlarımızı canlı tutmalı, mücadeleye devam etmeliyiz” dedi.

“BİRLİKTE ÖĞRENEREK GÜÇLENİYOR”

Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu: “57’ncisi düzenlenen İş’te Fırsat Toplantılarımız ile Türkiye ekonomisinin her ayrıntısını uzmanlarıyla tartışma fırsatı buluyoruz. Bu toplantılarda iş dünyamızın önemli isimleri ile işleriyle Türkiye’den çıkıp globalleşen şirketlerimiz ile üniversitelerden, Sivil Toplum Kuruluşlarında alanında yetkin kişiler ile bir araya geliyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz. Birlikte öğrenerek güçleniyor, Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuşarak çalışmanın ve üretmenin önemine değindi.

“TECRÜBE EDİYORUZ”

Allıoğlu: “Bildiğiniz üzere Türkiye belki de tarihinin en kritik seçimlerinden birisine hazırlanıyor yani önümüzde 2023 seçimleri var. Her seçim bir belirsizlik dönemini de içinde barındırır. Bu süreci tüm sektörler ve iş insanları olarak hep birlikte yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Bakınız, dünyada COVID-19 salgınının etkileri henüz tam olarak silinmiş değilken, bunun üzerine enerji krizi, iklim krizi, ekonomik kriz, tedarik zincirlerinin kırılması derken birbirinin içine geçmiş bir krizler döneminden bahsediyoruz. Şubat 2022’den bu yana devam eden ve insani sonuçları ile hepimizi üzen Rusya-Ukrayna savaşı ise var olan zor koşulları daha bir zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

“HER KRİZ KENDİ FIRSATINI OLUŞTURUR”

Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu yaşanan sorunlar karşısında ne yapılması gerektiği hakkında şu sözleri söyledi: “Peki hal böyleyken bizler ne yapmalıyız? Türkiye ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Şirketlerimizde, organizasyonlarımızda nasıl aksiyonlar almalıyız? Bu dönemi; Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak doğru adımlar atarak fırsata çevirebilir mi? Nasıl? Bu soruların üzerinde durmalıyız. Ben eğer doğru adımları atarsak her krizin bir fırsat da barındırdığını düşünenlerdenim, yeter ki doğru aksiyonları alalım ve uzun vadeli planlamalar yapabilelim. Her kriz kendi fırsatını oluşturur. Umutlarımızı canlı tutmalı, mücadeleye devam etmeliyiz.”

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-