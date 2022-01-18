Alpsoy, başkentlileri Siyer Yarışması'na davet etti

Peygamber Sevdalıları Vakfı Ankara Temsilcisi Yusuf Alpsoy, "O'nu Oku O'nu Yaşa" temasıyla bu yıl 11’incisi düzenlenecek Siyer Yarışması’na katılmaya Başkentlileri davet ederek, “Peygamberimizin hayatını okumak ibadettir, kazançtır” dedi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku O'nu Yaşa" temasıyla Siyer Yarışması düzenlenecek. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek yarışma 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. “Kaybedeni olmayan yarışma” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. 13 Şubat’ta yapılacak Siyer Yarışması’na başvuru işlemleri 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Türkiye’nin her ilinde düzenlenecek yarışmaya www.peygambersevdalilari.com internet adresi üzerinden online kayıt yapılabilecek. Yarışmaya katılmak için yaş sınırı bulunmuyor.

YARIŞMAYA YOĞUN KATILIM

Peygamber Sevdalıları Vakfı Ankara Temsilcisi Yusuf Alpsoy, ülke genelinde yapılacak Siyer Yarışması’na Başkent Ankara’dan büyük bir katılımın olduğunu kaydetti. Gazetemize yarışmaya ilişkin bilgi veren Alpsoy, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını, sünnet-i seniyesini topluma tanıtmak ve benimsetmek amacıyla yıllardır Siyer Yarışması düzenlemeye çalışıyoruz. Elhamdülillah halkımızın da teveccühü var. Peygamberi anlayanlar topluma değer katıyorlar. Siyer yarışmamız gereken teveccühü görüyor. Şu anda Türkiye geneline baktığımızda 130 bin civarında kaydımız var, Ankara’da da binlerce kayıt var. Elbette ki bu kayıtların daha iyi olacağını umuyoruz” dedi.

BU YIL YÜZ YÜZE YAPILACAK

Salgından dolayı yarışmayı geçtiğimiz yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise yarışmanın yüz yüze yapılacağını kaydeden Alpsoy, “Bilindiği üzere geçen sene salgın daha yeniydi. Yarışmamızı online olarak düzenledik. Bu sene rağbeti daha iyi olarak görüyoruz çünkü geçen sene salgın münasebetiyle tereddüt vardı ama bu sene daha iyi durumdadır" diye konuştu.

TATİLİ FIRSAT BİLİN

Okullarda yarı yıl tatilinin yaklaştığını hatırlatan Alpsoy şunları söyledi: “Bu tatil süre kitap okuyabilme açısından bir fırsattır. Aileler Peygamber Efendimizi ailece de işleyebilirler. Peygamber Efendimizi anlamak mühimdir. Allah, Peygamberimiz ile ilgili; 'Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Peygamberde, nice güzel örnekler vardır.' diyor. Peygamber numune-i imtisaldir, yegâne örnektir. Allah O'nu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Dolayısıyla yarışmamız açısından son dönemece girdiğimiz bu günlerde aileler; tatili fırsat bilerek çocukları üzerinde dururlarsa, kendileri de çalışırlarsa yarıyıl tatili bir fırsattır. Gençler belki sınavlara hazırlanıyorlar, kitabı belki iyice tetkik edememişlerdir ama tatil bir fırsattır."

SÜRPRİZ HEDİYELER…

Yarışmada dereceye girenlere sürpriz hediyelerin verileceğini belirten Alpsoy, “Ödüllerimizde; bilgisayar, drone, tablet, kol saati gibi hediyelerimiz var. Katılımcılar bu anlamda da memnun kalacaklardır. Bunu teşvik amacıyla yapıyoruz yoksa Peygamber hayatını okumak başlı başına bir ödüldür, böyle görüyoruz. Yarışmamız, kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Neticede siz Peygamberin hayatını okuyorsunuz. Peygamberin hayatını okumak ibadettir, sevaptır, hayırdır, kazançtır; çünkü Peygamber'den bahsetmek Allah'ı sevindiren hasletlerden birisidir. Dolayısıyla yarışmamızın kaybedeni yoktur” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-