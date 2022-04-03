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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın sözlerine Veysel Tiryaki'den sert tepki

Altındağ Belediye Başkanı Balcı’nın belediyeyi 53 milyon TL borçla devraldıklarına dair açıklamalarına, selefi Veysel Tiryaki sert sözlerle tepki gösterdi: “Borçlanma değil, yatırımlara harcanan para. Görevi, borçsuz, kasasında nakit parayla devretti."
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın sözlerine Veysel Tiryaki'den sert tepki

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı “Altındağ’da görevi devraldığımızda -53 milyon TL olan bütçemizi 2021 yılı itibariyle +18 milyon TL’ye çıkardık” paylaşımına eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den tepki geldi.  

“BORÇLANMA DEĞİL YATIRIM”
Balcı’dan önce 3 dönem Altındağ Belediyesi’ni yöneten Veysel Tiryaki, halefi  Balcı’ya sosyal medya hesabından sert sözlerle yüklenerek açıklanan rakamların borçlanma değil aksine yatırıma harcanan para olduğunu söyledi. Şu anda Hacettepe Teknokent Genel Müdürü olarak görev yapan Tiryaki sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "4 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, 3 yıldır Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yapan birinin, bütçede yer alan 'artı ve eksi'nin ne anlama geldiğini bilmemesi kadar üzücü bir durum olamaz. Asım Balcı'nın sosyal medyada benim başkanlık dönemime atfen sözünü ettiği '2017 yılına ait eksi 24 milyon TL ve 2018 yılına ait eksi 53 milyon TL borçlanma' ifadeleri, borçlanma değildir. Altındağ Belediyesi’nin bankadaki kendi nakdinden karşılanarak yatırımlara harcanan paradır. 

“15 YIL BOYUNCA HİÇ BORÇ ALMADIM”
“Görev yaptığım 15 yıl boyunca Altındağ Belediyesi hiçbir kurum ve kuruluştan borç almamış, Belediye Meclisi'ne borçlanma yetkisi teklifi dahi götürülmemiştir. 2019 yılında görevi, borçsuz, kasasında nakit parayla devrettim. Bu söylediklerim yanlışsa, görevi teslim ettiğim tarihteki Altındağ Belediyesi'nin borçları (varsa) yayınlansın. Borçsuz belediyeyi, 3 yılda ne kadar borca soktuğu da açıklansın."

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın, selefi Veysel Tiryaki’nin yaptığı açıklamaların ardından ne cevap vereceği merak ediliyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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