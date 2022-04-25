Altındağ Belediye Binası 2 aya yıkılıyor

2 ay içinde yıkılması planlanan Altındağ Belediye Binası’ndan geriye kalacak olan 12 dönümlük alanın altına otopark, üstüne ise park yapılacak olması “büyük ihtiyaçtı” şeklinde değerlendiriliyor.

Altındağ’a yeni bir meydan kazandırmak ve park sorununun yaşandığı bölgeye kapalı otopark yapmak için belediye binası yıkılacak. Edinilen bilgilere göre Altındağ Belediyesi, tadilat çalışmaları sona yaklaşılan Dışkapı’daki yeni hizmet binasına iki ay içerisinde taşınacak; mevcut bina ise yıkılarak yerine altında kapalı otoparkı bulunan dev bir meydan yapılacak.

12 BİN METREKARELİK DEV BİR ALAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12 bin M²’lik dev alanı meydanlaştırılacak. Belediyenin taşınmasının ardından, altı otopark üstü meydan çalışmasına 2-3 ay içerisinde başlanması bekleniyor.

BELEDİYENİN KASASINDAN PARA ÇIKMAYACAK

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, taşınmayla ve meydan projesiyle ilgili geçtiğimiz yıl gazetemize şunları açıklamıştı: “Kendimizden ayrı bir bütçe harcamadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla mevcut binayı değiş tokuş yapmış olacağız. Başka bir kamu kurumunun kullandığı ve yakın zamanda boşaltılarak hazır hale getirilecek binayı biz kullanmış olacağız. Yeni bina hazır olduğu zaman biz çıkacağız ve mevcut binamızın yıkılması ve altına otopark yapılması ile ilgili proje çalışmaları başlayacak. 12 bin metrekarelik bir meydanı Ankara’ya kazandırmış olacağız.”

SON BLOKTA YIKILMAYI BEKLİYOR

İlk yapıldığında 3 bloktan oluşan Altındağ Belediye binasının ilk bloğu Veysel Tiryaki döneminde 2016 yılında yıkılarak yeşil alana dönüştürülmüştü. Geçtiğimiz senelerde belediyenin ikinci bloğu yıkılarak o yer de yeşil alana kazandırıldı. Üçüncü bloğun da yıkılmasıyla şehrin merkezi ferah ve yeşil bir alana kavuşmuş olacak. Meydanın altına yapılacak kapalı otoparkın ise bölgedeki park sorununa çözüm olması bekleniyor. Öte yandan 1920'li yıllarda inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk parklarından biri olan ‘Esenpark’, Ankara'ya yeniden kazandırmış olacak.

​​​​​​​OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-