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Altındağ ve Pursaklar’da kazılan asfaltlar doldurulmayı bekliyor

Altındağ ve Pursaklar’da fiber altyapı çalışması için kazıldıktan sonra tekrar asfalt atılmayan yollar yayaları ve sürücüleri mağdur ediyor. Vatandaşlar, asfalttan kesilerek kazılan kısımların bir an önce doldurulmasını istiyor.  
Altındağ ve Pursaklar’da kazılan asfaltlar doldurulmayı bekliyor

Pursaklar’daki Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak’ta, fiber altyapı çalışması için aylar önce kesilerek kazılan asfalt hala atılmadı. Yol boyunca aynı hizada uzanan kesik asfalttan dolayı araçlarının zarar gördüğünü kaydeden sürücüler, asfaltın bir teker genişliğini bulan çukur kısımlarının bir an önce doldurulmasını bekliyor. Yayalar için de tehlike arz eden kesik asfaltın tamir edilmesi için yetkililere çağrıda bulunuluyor. 

TAMİR TALEBİ 

Kesilerek kazılan asfaltın doldurulmamasına tepki gösteren bölge sakinleri gazetemize şunları söyledi: Sokağımızda fiber altyapı çalışması yapılmıştı. Çalışma bitti ancak kesilen asfaltın çukur kısımları bir türlü doldurulmadı. Çalışma biteli aylar geçti ancak asfalt tamiri için herhangi bir çalışma yapılmadı. Sokaktaki asfalt aylardır bu şekilde duruyor. Araçlarımızı park ederken zorlanıyoruz; araçlarımızın tekerleri zarar görüyor. Asfaltın bir an önce tamir edilmesini bekliyoruz” dedi. 

ASFALTIN ÇUKURLARI DURUYOR

Altındağ Anafartalar Caddesi ile Çıkrıkçılar Yokuşu’nun kesiştiği yol üzerinde de fiber altyapı için kesilip kazılan asfalt, doldurulmayı bekliyor. Günün her saatinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgedeki asfaltın kazılan kısımlarının bir an önce doldurulması için çağrı yapılıyor.     

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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