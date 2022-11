Altındağ Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor. Altındağ'daki 160 bin hanenin her birine çöp poşeti dağıtılıyor.

Altındağ genelinde gezerek dağıtım yapan ekipler, toplamda 160 bin rulo çöp poşetini her bir hanenin kapısına teker teker bırakıyor. Çöp poşetleri Altındağlı vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

TOPLAM 160 BİN RULO

Altındağ’ın daha temiz olması ve temizlik alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesi için düzenli olarak çöp poşeti dağıttıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ekiplerimiz Altındağ'ın her mahallesinde, her eve, kapı kapı gezerek çöp poşeti dağıtımı yapıyor. Toplamda 160 bin rulo çöp poşeti dağıtımı yapılacak. Daha temiz bir Altındağ için, göreve geldiğimiz günden bugüne, düzenli olarak çöp poşeti dağıtımı yapıyoruz. Her dağıtımda temizlik ve çöp bırakma alışkanlıklarımızın giderek daha iyiye gittiğini gözlemliyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.