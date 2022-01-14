Altınpark Fuar Alanı’nda Moda ve Alışveriş Festivali başladı. Toptan fiyatına perakende satışların yapıldığı fuarda, Başkentli kadınlar alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarıştı.

Başkent Festival tarafından Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Moda ve Alışveriş festivali başladı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen marka değeri yüksek firmalar Başkentli kadınlarla buluştu. Fuara yoğun ilgi gösteren Başkentli kadınlar, alışveriş yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

YÜZDE 70 İNDİRİM YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Başkent Festival tarafından düzenlenen "Moda ve Alışveriş Festivali" Ankaralı kadınların ilgi odağı oldu. Festivalde bulunan markaların yüzde 70'lere varan uyguladığı indirimlerse fuara gelen kadınların yüzünü güldürdü.

İZDİHAM YAŞANDI

Türkiye’nin farklı birçok şehrinden gelen markalar, ürünlerini satmak için indirim yağmuru başlattı. Fuara olan ilgiden memnun olan marka sahipleri, pandemi sürecinde ilk kez bir fuarın bu kadar kalabalık olduğunu belirtti. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok üründe indirime gittiklerini söyleyen marka sahipleri, tüm başkentlileri fuara davet etti.

TOPTAN FİYATINA PERAKENDE

Tesettür giyim ağırlıklı olan fuarda, A’dan Z’ye her şey bulunabiliyor. Montlardan feracelere, eşarptan şallara, etekten kazaklara kadar binlerce ürünün bulunduğu fuarda toptan fiyatına perakende satış yapılıyor.

KADINLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkent Festival kurucusu Türkan Erarslankılıç fuar hakkında şu ifadeleri kullandı, “Başkent festival, kadınların isteği ve firmaların talebi üzerine gerçekleştirilerek ziyaretçiler ile katılımcıların bu kapsamda birbirleriyle tanışma ve alışveriş imkânı bulmalarını sağlıyor. Yine bu festivalde katılımcılar ve ziyaretçiler ticari, sosyal ve ekonomik anlamda da iş birliği yapma fırsatını da yakalıyorlar. Sosyal etkinlikler ve sürprizlerle, “Başkent Festival” şenliği sizi bekliyor.”

12 Ocak Çarşamba günü kapılarını açan fuar, 16 Ocak Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA