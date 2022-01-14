  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

Altınpark Fuar Alanı’nda Moda ve Alışveriş Festivali başladı

Altınpark Fuar Alanı’nda Moda ve Alışveriş Festivali başladı. Toptan fiyatına perakende satışların yapıldığı fuarda, Başkentli kadınlar alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarıştı.
Altınpark Fuar Alanı’nda Moda ve Alışveriş Festivali başladı

Başkent Festival tarafından Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Moda ve Alışveriş festivali başladı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen marka değeri yüksek firmalar Başkentli kadınlarla buluştu. Fuara yoğun ilgi gösteren Başkentli kadınlar, alışveriş yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

1642145957948.jpegYÜZDE 70 İNDİRİM YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Başkent Festival tarafından düzenlenen "Moda ve Alışveriş Festivali" Ankaralı kadınların ilgi odağı oldu. Festivalde bulunan markaların yüzde 70'lere varan uyguladığı indirimlerse fuara gelen kadınların yüzünü güldürdü.

İZDİHAM YAŞANDI
Türkiye’nin farklı birçok şehrinden gelen markalar, ürünlerini satmak için indirim yağmuru başlattı. Fuara olan ilgiden memnun olan marka sahipleri, pandemi sürecinde ilk kez bir fuarın bu kadar kalabalık olduğunu belirtti. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok üründe indirime gittiklerini söyleyen marka sahipleri, tüm başkentlileri fuara davet etti.

TOPTAN FİYATINA PERAKENDE
Tesettür giyim ağırlıklı olan fuarda,  A’dan Z’ye her şey bulunabiliyor. Montlardan feracelere, eşarptan şallara, etekten kazaklara kadar binlerce ürünün bulunduğu fuarda toptan fiyatına perakende satış yapılıyor. 

1642145936211.jpeg

KADINLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkent Festival kurucusu Türkan Erarslankılıç fuar hakkında şu ifadeleri kullandı, “Başkent festival, kadınların isteği ve firmaların talebi üzerine gerçekleştirilerek ziyaretçiler ile katılımcıların bu kapsamda birbirleriyle tanışma ve alışveriş imkânı bulmalarını sağlıyor. Yine bu festivalde katılımcılar ve ziyaretçiler ticari, sosyal ve ekonomik anlamda da iş birliği yapma fırsatını da yakalıyorlar. Sosyal etkinlikler ve sürprizlerle, “Başkent Festival” şenliği sizi bekliyor.”
12 Ocak Çarşamba günü kapılarını açan fuar, 16 Ocak Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 14 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Ocak 2022 Cuma 10:33
  • Ankara hava durumu 14 Ocak 202214 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Ocak 2022 - ASKİ14 Ocak 2022 Cuma 10:25
  • Su Kesintisi 14 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Ocak 2022 Cuma 10:24
  • Elektrik dağıtım şirketleri “sözleşme”yi tek taraflı fesih etmesi tepkilere yol açtı14 Ocak 2022 Cuma 05:05
  • Örnek Bir Dua14 Ocak 2022 Cuma 04:04
  • Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf Odası başkanlığına Temel Çolak yeniden seçildi14 Ocak 2022 Cuma 03:03
  • İsraftan Kaçınmak14 Ocak 2022 Cuma 02:02
  • Türkiye’de yasaklı köpek ırkları hangileri? Cezası ne kadar?13 Ocak 2022 Perşembe 15:48
  • Dünyanın en ilginç kuşu Potoo13 Ocak 2022 Perşembe 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti