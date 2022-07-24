Amacımız temiz bir Türk Milleti’dir

Ülkü Ocakları’nın yetişmiş gençleri mahalleleri dolaşarak uyuşturucunun zararlarını anlatıyor. Esertepe Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Bozkurt, “Biz çocuklarımızın hep yanındayız onlar Türk Milleti’nin geleceğidir” dedi.

Uyuşturucu madde kullanımının 13 yaşa kadar düştüğü şu dönemde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın çalışmaları gençlere ışık oluyor. Esertepe Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Bozkurt mahallesinde uyuşturucu maddeye karşı Ülkü Ocakları tarafından yaptıkları çalışmaları anlattı. Bozkurt, “Biz çocuklarımızın hep yanındayız onlar Türk Milleti’nin geleceğidir. Gençlerimizi koruyarak Türk Milletinin yarınlarını korumaya çalışıyoruz. Ülkü ocaklarında yetişmiş avukatlar psikiyatriler psikologlar öğretmenler çocuklara güzel örnek oluyor. Bizim amacımız mahallemize okulumuza sahip çıkmaktır. Amacımız temiz bir Türk Milletidir” diyerek çalışmalarının amacını vurguladı.

SOKAK SOKAK DOLAŞTIK

Bozkurt, “Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin başlatmış olduğu uyuşturucu ile mücadele kampanyasına Esertepe Ülkü Ocakları olarak bizde destek verdik. Esertepe’de çalışmalarımızı esnaf ziyaretleriyle başladık. Mahallemizde sokak sokak dolaşarak vatandaşlarımıza uyuşturucunun zararlarını anlattı. Okullarımızı dolaştık. Mahallemizde tek tek adresleri dolaştık broşürlerimizi dağıttık. Okul önlerinde velilere ve öğrencilere çalışmalarımız hakkında bilgi verdik” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR BEŞ YILDIR SÜRÜYOR

Bozkurt, “Uyuşturucunun fiziki zararlarının yanında psikolojik zararlarını da anlatıyoruz. Bu çalışmayı 5 senedir yürütüyoruz. Çalışmamızdan sonra mahallemizde değişmeler oldu. Mahallede uyuşturucu kullanımı 13 yaşına kadar düşmüştü. Yaptığımız bu çalışmalarla birçok çocuğu bu bataktan kurtardık. Okul önlerinde torbacılar vardı. Bu torbacılar bizim çalışmalarımızı görünce yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Okul önlerini bu torbacılardan temizledik. Mahalle halkı, esnaf arkadaşlar ve okul yöneticileri çalışmalarımıza her türlü destek verdi. Mahalle sakinlerinden konu hakkında olumlu dönüşler aldık” diye konuştu.

VATANDAŞLAR YANIMIZDA

“Vatandaş çalışmalarımızı destekliyor ve devamlılığını da istiyorlar” şeklinde konuşan Bozkurt yapılan çalışmada vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak devam etti, “Vatandaşlarımız bizleri ziyaret edip teşekkür ediyorlar ve bize her türlü desteği verdiklerini söylüyorlar. Ülkü ocaklarında psikiyatri arkadaşlarımız ve eğitmenlerimiz var. Psikiyatrilerimiz gençlerimizle birebir ilgilenip çalışma yürütüyorlar. Gençlere madde kullanımın onlara verdileri zararlar anlatılarak gençlerimizi madde bağımlılığından kurtarmak için çalışıyorlar. Gençlerimizden bu eğitim ve psikiyatri rehabilitasyonlarından herhangi bir ücret almıyoruz. Bütün çalışmalar gençlerimiz için ücretsiz şekilde yapılıyor. Şuanda bu programa katılan altıya yakın gencimiz var. Maddeden kurtardığımız gençler evlendi işe girdi çoluk çocuk sahibi oldu. Her karşılaştığımızda bizlere teşekkür ediyor. Onların temiz bir hayat yaşaması ve bu teşekkürleri bizim için fazlasıyla yeterli oluyor. Çalışmanın başından bu güne beş yıl içinde 20 ye yakın gencimizi madde bağımlılığından kurtardık.”

İŞ İMKÂNI SAĞLIYORUZ

Uyuşturucudan kurtulan gençlere iş imkânı da sağladıklarını dillendiren Bozkurt şöyle konuştu, “İşsiz gençlerimize iş imkânı sağlıyoruz. Madde den kurtardığımız gençlerimizi temiz bir hayat sağladıktan sonra o şekilde göndermiyoruz. Eğer gencimiz çalışmıyorsa onlara yine ülküdaşlarımız vasıtasıyla iş imkânları sağlıyoruz. Bu konuda büyüklerimiz ve firma sahibi iş adamları gencimizin mesleğine becerisine kapasitesine göre onlara iş imkânı sunuyor. Gençlerimizde sağ olsun bizi mahcup etmeyip başarılı bir şekilde işlerine sahip çıkıyor çalışıyor. İş sahiplerinin bizlere geri dönüşleri de iyi oluyor. İşverende memnun işe giren gençlerde memnun oluyor.”

ERKEK ÇOCUKLARI DAHA FAZLA

Bozkurt “Kullanıcıların arasında erkek çocukları daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Genelde gençlerimiz bir kereden bir şey olmaz mantığı ile arkadaş ortamından başlıyor. Ailelerin çocuklarının arkadaş çevresini takip edip tanımaları çok önemlidir. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Çocuklarınızın kimlerle nerede arkadaşlık yaptığına dikkat edin. Biz öğrencilerimizi ara tatillerde ve yaz tatillerinde onlarla etkinlikler yapıyoruz onları dükkânlarımıza çırak olarak alıp meslek öğretmeye çalışıyoruz. Çocukların bizzat ailelerine gidip onlarla konuşuyoruz. Gerek okul müdürleri olsun, öğretmenlerimiz olsun mahalle halkı olsun hep bize destek veriyor” diyerek erkek çocuklarının daha fazla olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMALARIMIZ AMACINA ULAŞIYOR

Esertepe Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Bozkurt, son olarak şu sözlere yer verdi, “Biz mahallemizde uyuşturucu ile ilgili mücadele verince mahalle halkıda yanımızda oluyor. Çalışmalarımız amacına ulaşıyor. Çalışmalarımızdan sonra satıcılar bölgemizden çıkıyor. Aileler bizlere başvuruyor. Bize de yardımcı olun diyorlar. Bizde ülkü ocakları olarak hep yanlarında oluyoruz. Biz çocuklarımızın hep yanındayız onlar Türk Milleti’nin geleceğidir. Gençlerimizi koruyarak Türk Milletinin yarınlarını korumaya çalışıyoruz. Ülkü ocaklarında yetişmiş avukatlar psikiyatriler psikologlar öğretmenler çocuklara güzel örnek oluyor. Bizim amacımız mahallemize okulumuza sahip çıkmaktır. Amacımız temiz bir Türk Milletidir. Biz 2015 yılında göreve geldik ve bu uyuşturucuya karşı mücadelede baya bir yol aldık.”

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

