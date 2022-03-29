ANGİAD’da Ertuğrul Onat dönemi başladı

Ankara Genç İşadamları Derneği’nde (ANGİAD) Ertuğrul Onat 225 delegenin oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Yapılan seçimde Murat Güneş 141 oyda kalırken, Ertuğrul Onat delegelerin 225’sinin oyunu alarak yeni başkan seçildi.

ANGİAD’ın 15. Dönem yönetim kurulu içim yapılan seçimli genel kurulu Cumartesi günü ATO meclis salonunda yapıldı. Saat 10:00’da başlayan ANGİAD genel kurulu 17:00 e kadar sürdü. Her iki adayda projelerini anlatırken, üyelerin büyük bölümünün katkısını alan Ertuğrul Onat birliktelik ve katma değerli üretim vurgusu yaptı.

ANGİAD 15. Dönem başkanlığına seçilen ve Ali Rıza Onat A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Ertuğrul Onat’ın listesinde Ankara’nın ticaret hacmine katkı sağlayan bir çok isim yer alıyor.

“BEN SEN DEMENDEN ÇALIŞACAĞIZ”

ANGİAD 15. Dönem Başkanı Ertuğrul Onat ilk açıklamasında “Seçim yarışı bitti, artık güçlü ANGİAD’ı oluşturmak için ben sen demeden, var gücümüzle tüm üyelerimizle bir arada çalışacağız. Ben ve arkadaşlarımızın tek amacı bu. Gücümüz birlikteliğimizde, gücümüz gençliğimizde” diye konuştu.

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