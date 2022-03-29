  • BIST 2.206,50
  • Altın 900.088
  • Dolar 14.6
  • Euro 16.1887
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

ANGİAD’da Ertuğrul Onat dönemi başladı

Ankara Genç İşadamları Derneği’nde (ANGİAD) Ertuğrul Onat 225 delegenin oyunu alarak yeni başkan seçildi.
ANGİAD’da Ertuğrul Onat dönemi başladı

Yapılan seçimde Murat Güneş 141 oyda kalırken, Ertuğrul Onat delegelerin 225’sinin oyunu alarak yeni başkan seçildi.

whatsapp-image-2022-03-29-at-12.21.49-(1).jpeg

ANGİAD’ın 15. Dönem yönetim kurulu içim yapılan seçimli genel kurulu Cumartesi günü ATO meclis salonunda yapıldı. Saat 10:00’da başlayan ANGİAD genel kurulu 17:00 e kadar sürdü. Her iki adayda projelerini anlatırken, üyelerin büyük bölümünün katkısını alan Ertuğrul Onat birliktelik ve katma değerli üretim vurgusu yaptı.
ANGİAD 15. Dönem başkanlığına seçilen ve Ali Rıza Onat A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Ertuğrul Onat’ın listesinde Ankara’nın ticaret hacmine katkı sağlayan bir çok isim yer alıyor. 

whatsapp-image-2022-03-29-at-12.21.49.jpeg

“BEN SEN DEMENDEN ÇALIŞACAĞIZ”
ANGİAD 15. Dönem Başkanı Ertuğrul Onat ilk açıklamasında “Seçim yarışı bitti, artık güçlü ANGİAD’ı oluşturmak için ben sen demeden, var gücümüzle tüm üyelerimizle bir arada çalışacağız. Ben ve arkadaşlarımızın tek amacı bu. Gücümüz birlikteliğimizde, gücümüz gençliğimizde” diye konuştu.

İLKSAYFA///

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Mart 2022 - ASKİ29 Mart 2022 Salı 10:25
  • Su Kesintisi 29 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Mart 2022 Salı 10:24
  • Süt üreticiler zorda: "Dayanacak gücümüz kalmadı"29 Mart 2022 Salı 05:05
  • Ankara’daki Gül Baba’nın Bilinmeyen Hikayesi 29 Mart 2022 Salı 04:04
  • TYB Genel Başkanı Kâzım Arıcan'a “Altın Başkan” ödülü verildi29 Mart 2022 Salı 03:03
  • Ayrım Gözetilmesi İnsanlığın Yüz Karasıdır29 Mart 2022 Salı 02:02
  • Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı, ‘Halk Çalıştayı’ gerçekleştirdi29 Mart 2022 Salı 01:01
  • Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, yaralı bir kediye sahip çıktı28 Mart 2022 Pazartesi 05:05
  • İklim Değişikliğine Küresel Bakış28 Mart 2022 Pazartesi 04:04
  • Seyranbağları Huzurevi’nde Seymen gösterisi gerçekleştirdi28 Mart 2022 Pazartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti