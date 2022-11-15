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Ankara 4. Kahvaltı Festivali ne zaman başlıyor? Başkent 4. Kahvaltı Festivali nerede yapılacak?

2021 yılında pandemi süreci sebebi ile ertelenen Ankara 4. Kahvaltı Festivali bu yıl gerçekleşecek. Peki, Ankara 4. Kahvaltı Festivali ne zaman başlıyor? Başkent 4. Kahvaltı Festivali nerede yapılacak?
Ankara 4. Kahvaltı Festivali ne zaman başlıyor? Başkent 4. Kahvaltı Festivali nerede yapılacak?

2022 yılı şubat ayında da ertelenen Ankara 4. Kahvaltı Festivali’nin kesin tarihi belli oldu. Çekilişlerin yarışmaların olacağı bir etkinlik bizleri bekliyor. Peki, Ankara 4. Kahvaltı Festivali ne zaman başlıyor? Başkent 4. Kahvaltı Festivali nerede yapılacak?

 ANKARA 4. KAHVALTI FESTİVALİ NE ZAMAN? 

Ankara 4. Kahvaltı Festivali 17 Kasım’ da başlayacak ve 20 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. 

4. Ankara Kahvaltı Festivalinin T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapıldığı belirtiliyor. Festivalde Konferanslar, söyleşiler, sunumlar, yarışmalar olacak. 

Yapılan festivalde bir diğer amaç ise sektörde bulunan firmaların ürün tanıtımlarını yapması olacak. Sektörün gelişmesi ve çeşitliliğin artması amacıyla yapılan bu etkinlikler önemli bir rol oynuyor. Genç yaşlı herkesin kahvaltıya olan ilgisinin artırılması hedefleniyor. 

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 BAŞKENT 4. KAHVALTI FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK? 

2022 4. Ankara Kahvaltı Festivali Anfa Altınpark Fuar alanında yapılacak. Başkent 4. Kahvaltı Festivali’nde hediyeler, çekilişler, yarışmalar ve birçok etkinlik Ankaralıları bekliyor olacak.

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