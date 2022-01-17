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Ankara Altındağ'daki bit pazarına ilgi sürüyor

Altındağ Kargalı Sokak’taki bir otoparkın içerisine haftada üç gün kurulan ikinci el eşya ve antika malzemelerin satıldığı “Bit Pazarı” vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 50’den fazla tezgahın kurulduğu pazarda yok yok.
Ankara Altındağ'daki bit pazarına ilgi sürüyor

Altındağ Hacıbayram Mahallesi Kargalı Sokak’ın girişindeki Umut Otoparkı içerisine kurulan ve “Bit Pazarı” olarak da adlandırılan ikinci el eşya ve antika pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri açılan ikinci el eşya pazarında kıyafetten, elektroniğe, ev aksesuarından antikaya, kitaptan dişçilerin kullandığı malzemelere, eski aile fotoğraflarından kasete ve canlı kuşa kadar aklınıza gelebilecek her türlü eşya satılıyor. 

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50’DEN FAZLA TEZGÂH VAR
Haftada üç gün açık olan “Bit Pazarı”nda 50’den fazla tezgâh kuruluyor. Girişlerin ücretsiz olduğu ikinci el eşya ve antika pazarına vatandaşlar adeta akın ediyor. İtfaiye Meydanı ile Denizciler Caddesi’ne oldukça yakın ve merkezi bir konumdaki pazar özellikle antika meraklılarının uğrak noktası oluyor. Pazara gelen vatandaşlar uygun fiyatlara antika ve ikinci el eşya alabiliyor. 

PAZARDA YOK YOK
Sıfır, ikinci el eşya ve antika malzemelerin satıldığı “Bit Pazarı”nda binlerce ürün tezgahlarda alıcısını bekliyor. Pazarda gördüğünüzde sizi şaşırtacak pek çok ürün dahi bulunuyor. Öyle ki dişçilerin kullandığı metal aletler, eski kişisel fotoğraflar, albümler, Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı dönemi imzalı süs halısı, bulgur, askeri kask, savaş kılıcı, sokak tabelası, öğrenci yıllığı tezgahlarda satılmayı bekliyor. Pazarda fiyatlar da oldukça uygun. Tezgahlarda fiyatlar 50 kuruştan başlıyor, ürünün kalitelisi ve cinsine göre fiyatlar değişiyor. Tezgahlarda alıcı ve satıcı arasındaki sıkı pazarlıklar eksik olmuyor.

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“HER KESİME HİTAP EDİYOR”
Gazetemize konuşan bir pazar müşterisi, “Bit Pazarı’nı çok seviyorum, vaktim oldukça buraya geliyorum. Çok ilginç ürünleri burada bulmak mümkün. Her kesime hitap eden ikinci el eşya ve antika ürünü burada bulabilirsiniz. Ben burada gezerken çok mutlu oluyorum. İlgimi çeken şeyleri alıyorum” dedi.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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