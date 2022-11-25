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Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 yeni üst geçit ne zaman bitecek, 12 üst geçit nerelere yapılıyor, ne zaman bitecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 12 adet üst geçidin yapımına başladı. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 yeni üst geçit ne zaman bitecek, 12 üst geçit nerelere yapılıyor, ne zaman bitecek?
Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 yeni üst geçit ne zaman bitecek, 12 üst geçit nerelere yapılıyor, ne zaman bitecek?

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 12 adet üst geçidin yapımına başladı. Üst geçitler yeni donanımlarıyla vatandaşın hizmetine sunulmak isteniyor. Başkentli vatandaşlara yeni bir proje daha yapılıyor. Ulaşımı kolaylaştırmak ve can güvenliğini artırmak hedefleniyor. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 yeni üst geçit ne zaman bitecek, 12 üst geçit nerelere yapılıyor, ne zaman bitecek?

 12 YENİ ÜST GEÇİT NE ZAMAN BİTECEK? 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 12 adet üst geçit projesinde yapılan çalışmaların 2023 yılında bitmesi bekleniyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yayaların can güvenliğinin sağlanması ve artırılması adına yeni üst geçitler yapılıyor. 12 adet yeni üst geçidin modern bir tasarıma sahip olacağı biliniyor. Üst geçitler trafiğin yoğun ve hızlı olduğu bölgelere yapılacak. 

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 12 YENİ ÜST GEÇİDİN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına başladığı bu projede, üst geçitler başkente yakışır bir modernlikte düzenleniyor. Merdivenli ve asansörlü olan bu üst geçitlerde dış görünüm ve iç dizaynı ile modern bir hava katılıyor. Yayaların can güvenliğinin artırılması amaçlanan bu projede üst geçitlerin kullanılması, yayaların kurallara uyması bekleniyor. Projenin 2023 yılında tamamen biteceği açıklandı.

 12 YENİ ÜST GEÇİT NERELERE YAPILIYOR? 

İşte o 12 üst geçidin yapıldığı yerler:

Ayaş-Ankara yolu Başer otomotiv önüne

Ayaş-Ankara yolu GİMSA park önüne 

Prusaklar Coca Cola Fabrikası önüne 

Celal Bayır Bulvarı üzeri Maltepe Pazarı önüne 

Ayaş-Ankara yolu 250. Sokak kesişimine 

Ayaş_Ankara yolu Dökümcüler Sanayi Sitesine

Emirler Banliyö Tren istasyonuna 

Ferda Koleji önüne 

Elvankent Banliyö tren istasyonu önüne 

Çaldıran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Ortaokulu önüne 

Etlik Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu önüne 

Mevlana Bulvarı Hyundai Plaza önüne 

www.gazeteilksayfa.com

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