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Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ‘sıcak çorba’ ikramını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların güne sağlıklı başlaması için hayata geçirilen ‘sıcak çorba’ dağıtımı devam ediyor. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ‘sıcak çorba’ ikramını sürdürüyor

ABB’nin sabahın erken saatlerinde okuluna ya da iş yerine giden ve kahvaltı yapma imkânı bulamayan 7’den 70’e vatandaşların güne zinde başlaması için pandemi öncesi hayata geçirdiği ücretsiz sıcak çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor.

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OKULLAR TATİL OLANA KADAR DEVAM EDECEK
BelPA Mutfağı’nda hijyenik koşullarda hazırlanan günlük sıcak çorba Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Şehir Hastaneleri, Hacettepe ve GATA Hastanesi, Gazi, Hacettepe (Beytepe Kampüsü), Yıldırım Beyazıt (Esenboğa Kampüsü) ve Yıldırım Beyazıt (Etlik Kampüsü) Üniversiteleri ile İvedik, Ostim ve Şaşmaz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) olmak üzere toplam 10 noktada dağıtılıyor.

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Okullar tatile girene kadar devam edecek olan uygulamadan memnun olduğunu ifade eden üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Hasan Bircan: “Çoğu zaman çorba alıyorum ve gayet memnunum bu uygulamadan. Sabah saatlerinde çok güzel oluyor.”
-Eren Akdoğan: “Hem ekonomik yönden katkısı oluyor hem de kışın sıcak çorba ile güne başlamak güzel oluyor, çok beğeniyorum.”
-Muhammed Baran Aslan: “Okullarımız uzak olduğu için çok erken saatlerde kalkıp gelmek zorunda kalıyoruz. Bu sebeple çoğu zaman kahvaltı yapamıyoruz. Sabah çorba almamız güzel oluyor, biraz daha derslerimize odaklanmamıza yardımcı oluyor.”
-Sait Akın Güdek: “Öğrenciyim, normalde yemekhaneye gidecektim ama şimdi gitmeme gerek kalmadı. Teşekkür ederiz.”
-Efehan Bozbaş: “Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciyim. Mansur Başkanımızın yaptığı uygulamalardan çok memnunuz ve kendisini çok seviyoruz. Çorba uygulaması çok güzel özellikle sabahları açlığımızı dindiriyor.”
-İsmail Efe: “Özellikle kış ayları için çok güzel bir uygulama. Severek her gün içiyoruz, umarım uzun zaman devam eder.”
-Rıdvan Efe: “Çorbaları beğeniyorum, çok güzel oluyor. Sabah karnımızı doyuruyoruz. Ekonomik yönden de çok yardımcı oluyor.”
-Yağız Güney: “Sabah okula geldiğimizde karnımız aç oluyor, sıcak çorba gayet güzel oluyor. Zaten öğrenciyiz her zaman simit, poğaça alamıyoruz.”

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HAFTA İÇİ HER GÜN SICAK ÇORBA İKRAMI 
OSB’lerde çalışanlar kadar esnafın hatta bu bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin de yararlandığı sıcak çorba dağıtımı hafta içi her gün gerçekleştiriliyor. 

Güne sıcak çorba ile başlamaktan mutluluk duyan Başkentliler, düşüncelerini şöyle ifade etti:
-Mustafa Atasoy: “Güzel bir hizmet. Hastanelerde de görüyorum. Sabah saatlerinde sıcak çorbayla güne başlamak iyi oluyor.”
-Mehmet Can Cenapoğlu: “Evden aç geliyoruz. Burada sıcak çorba içip derse girmek iyi oluyor. Havalar soğukken de içiyorduk, mutlu oluyorum bu hizmetten.”
-Halil Gerim: “Bu hizmet hem esnaf hem de öğrenciler için çok yararlı oldu. Bizim için ekonomik destek de olmuş oluyor. Her sabah ücretsiz çorbayla kahvaltı etmiş oluyorum.”
-Fatih Fiçitin: “Okuldaki herkes çok severek çorba içiyor, tadı da güzel.”
-Osman Çopur: “Bu hizmetten memnunuz devamını bekliyoruz. Esnaf ve çocuklar için çok iyi oluyor.”
-Salih Akgüç: “Okulumuzda maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımız var başta onlar için bu çorba iyi oldu. Sabahları çorba içip derse giriyorum böylece aç kalmamış oluyorum.”
-Muhammed Aydın: “Kış aylarında çok iyi oluyor. Severek içiyoruz, istediğim kadar çorba içebiliyorum.”
-Çağrı Sayan: “İşe geçerken çorbamızı alıp geçiyoruz. İş arkadaşlarımızla birlikte tüketiyoruz. Kışın özellikle çok iyi oluyor. Belediye güzel bir hizmet veriyor, teşekkür ediyoruz.”
-Volkan Erkan: “Çorbaların lezzeti çok güzel, her sabah alıyorum.”
-Yakup Bağlıcakoğlu: “Evden kahvaltı etmeden çıkıyoruz. Burada çorbayla güne başlıyoruz, gayet güzel bir hizmet. Sıcak sıcak içiyoruz ekmeğimizi yiyoruz.”

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