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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sıcak yemek ikramı nerede, ne zaman yapılıyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine günlük sıcak yemek ikramı yapıyor. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sıcak yemek ikramı nerede, ne zaman yapılıyor?
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sıcak yemek ikramı nerede, ne zaman yapılıyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’i  “Öğrenci Dostu” bir kent haline getirmeyi amaçlıyor. Üniversite öğrencilerine öğrencilik süreçlerince yardım etmek amacıyla günlük yemek ikramları yapılıyor. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sıcak yemek ikramı nerede, ne zaman yapılıyor?

 SICAK YEMEK İKRAMI NEREDE NE ZAMAN YAPILIYOR? 

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hafta içi her gün sıcak yemekleri üniversiteli öğrencilere ulaştırıyor. 5 farklı bölgede sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Daha önce çorba dağıtımı yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, şuan ise ekim ayından itibaren günlük 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunuyor. Hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. 

Sıcak yemek ikramları Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler yerleşkeleri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa yerleşkesi, Çubuk KYK yerleşkesinde veriliyor. Ayrıca hafta sonu 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ODTÜ A4 girişinde sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. 

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 ABB’DEN ÖĞRENCİLERE SICAK YEMEK İKRAMI 

Önceden 4 noktada yemek dağıtımı ile başlayan bu proje ODTÜ’nün de eklenmesiyle 5 farklı bölgeye ulaştı. Yapılan bu proje kapsamında Hafta içi günlük 2 bin, hafta sonu ise günlük 300 adet tabldot yemek dağıtılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesinde Belpa Mutfak’ta hazırlanan yemekler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

Hafta içi 14.30 ile 17.30 saatleri arasında hafta sonu ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında öğrenciler bu hizmetten yararlanabiliyor. Hafta içi bu noktalar Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler yerleşkeleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ve Çubuk KYK yerleşkeleri iken Hafta sonu ise ODTÜ A4 girişinde olarak belirlendi. 

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