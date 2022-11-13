Yeni dünya düzeni sebebi ile vatandaşlar günlük hayatlarında internet erişimine ihtiyaç duyuyor. Peki, Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var?

Bazı kentlerde belediyeler vatandaşlara ücretsiz wi-fi erişimi imkanı sağlıyor. Ülkemizin başkentinde de bu hizmetler mevcut. Peki, Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var? Sizin için Çankaya’da bulunan ücretsiz wi-fi noktalarını derledik.

30 MEGABİT HIZINDA

Çankaya bölgesinde ücretsiz internet çalışmaları Türk Telekom ile anlaşmalı şekilde yapılıyor. Bu ücretsiz wi-fi erişim noktalarına bin kişi aynı anda girebiliyor. Ücretsiz wi-fi noktalarında 30 megabit hızında internet hizmeti sunuluyor.

Aynı zamanda Belediye Binaları'nda da ücretsiz wi-fi bulunuyor. Belediye binalarında 50 kişi aynı anda bu hizmeti kullanabiliyor.

ANKARA ÇANKAYA’DA ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET NOKTALARI NERELER?

İşte Çankaya’daki ücretsiz internet noktaları :

*Sakarya Caddesi

*Doğan Taşdelen ÇSM

*Yaşar Kemal Kültür Merkezi

*Zübeyda Hanım Sosyal Tesisleri

*Yıldız Hizmet Binası

*100. Yıl Çankaya Evi

*Lozan Park

*Ahlatlıbel Atatürk Parkı

*Kuğulu Park

*Ahmet Arif Parkı

*Uğur Mumcu Parkı

*Cebeci Çankaya Evi

*Sokullu Çankaya evi

*Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi

*Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu

*Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezleri

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