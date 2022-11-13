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Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var?

Yeni dünya düzeni sebebi ile vatandaşlar günlük hayatlarında internet erişimine ihtiyaç duyuyor. Peki, Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var?
Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var?

Bazı kentlerde belediyeler vatandaşlara ücretsiz wi-fi erişimi imkanı sağlıyor. Ülkemizin başkentinde de bu hizmetler mevcut. Peki, Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var? Sizin için Çankaya’da bulunan ücretsiz wi-fi noktalarını derledik.

 30 MEGABİT HIZINDA 

Çankaya bölgesinde ücretsiz internet çalışmaları Türk Telekom ile anlaşmalı şekilde yapılıyor. Bu ücretsiz wi-fi erişim noktalarına bin kişi aynı anda girebiliyor. Ücretsiz wi-fi noktalarında 30 megabit hızında internet hizmeti sunuluyor.

Aynı zamanda Belediye Binaları'nda da ücretsiz wi-fi bulunuyor. Belediye binalarında 50 kişi aynı anda bu hizmeti kullanabiliyor. 

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 ANKARA ÇANKAYA’DA ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET NOKTALARI NERELER? 

İşte Çankaya’daki ücretsiz internet noktaları:

*Sakarya Caddesi

*Doğan Taşdelen ÇSM

*Yaşar Kemal Kültür Merkezi 

*Zübeyda Hanım Sosyal Tesisleri 

*Yıldız Hizmet Binası 

*100. Yıl Çankaya Evi 

*Lozan Park 

*Ahlatlıbel Atatürk Parkı 

*Kuğulu Park

*Ahmet Arif Parkı

*Uğur Mumcu Parkı

*Cebeci Çankaya Evi

*Sokullu Çankaya evi

*Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi

*Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu

*Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezleri

www.gazeteilksayfa.com

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