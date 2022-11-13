Bazı kentlerde belediyeler vatandaşlara ücretsiz wi-fi erişimi imkanı sağlıyor. Ülkemizin başkentinde de bu hizmetler mevcut. Peki, Ankara Çankaya’da ücretsiz internet noktaları nereler, Çankaya’da nerede ücretsiz internet var? Sizin için Çankaya’da bulunan ücretsiz wi-fi noktalarını derledik.
30 MEGABİT HIZINDA
Çankaya bölgesinde ücretsiz internet çalışmaları Türk Telekom ile anlaşmalı şekilde yapılıyor. Bu ücretsiz wi-fi erişim noktalarına bin kişi aynı anda girebiliyor. Ücretsiz wi-fi noktalarında 30 megabit hızında internet hizmeti sunuluyor.
Aynı zamanda Belediye Binaları'nda da ücretsiz wi-fi bulunuyor. Belediye binalarında 50 kişi aynı anda bu hizmeti kullanabiliyor.
ANKARA ÇANKAYA’DA ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET NOKTALARI NERELER?
İşte Çankaya’daki ücretsiz internet noktaları:
*Sakarya Caddesi
*Doğan Taşdelen ÇSM
*Yaşar Kemal Kültür Merkezi
*Zübeyda Hanım Sosyal Tesisleri
*Yıldız Hizmet Binası
*100. Yıl Çankaya Evi
*Lozan Park
*Ahlatlıbel Atatürk Parkı
*Kuğulu Park
*Ahmet Arif Parkı
*Uğur Mumcu Parkı
*Cebeci Çankaya Evi
*Sokullu Çankaya evi
*Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi
*Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu
*Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezleri
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