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Ankara Çankaya’da veterinerler nerede? Çankaya’da bulunan veteriner isimleri neler, Çankaya’da veteriner adresleri nedir?

Evcil hayvanlarımızı, sokak hayvanlarımızı, yaralanan, hastalanan herhangi bir hayvanımızı tedavi için veterinere götürürüz. Peki, Ankara Çankaya’da veterinerler nerede? Çankaya’da bulunan veteriner isimleri neler, Çankaya’da veteriner adresleri nedir?
Ankara Çankaya’da veterinerler nerede? Çankaya’da bulunan veteriner isimleri neler, Çankaya’da veteriner adresleri nedir?

Gündelik hayatımızda evcil hayvanımızı ya da rahatsızlandığına tanık olduğumuz sokak hayvanlarımızı tedavi ettirmek istiyoruz. Hayvanlarınızı tedavi ettirmek, kontrol ettirmek, aşısını yaptırmak ve daha fazla sağlığı ile ilgili işlemler yapmak istiyorsanız detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Ankara Çankaya’da veterinerler nerede? Çankaya’da bulunan veteriner isimleri neler, Çankaya’da veteriner adresleri nedir? Ankara Çankaya bölgesinde kolay ulaşabileceğiniz veterinerleri sizin için derledik.

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İşte Çankaya’da bulunan veterinerler ve adresleri:

Balgat Veteriner Kliniği Oğuzlar Mah. 1367. Sk. No:1/B Balgat 

Analiz Veteriner Kliniği Nenehatun Cad. No:34/2 

Anıttepe Veteriner Kliniği Gençlik Cad. No.20/4

Animal Health Center Simon Bolivar Cad. No.9/3 Çankaya 

Animal Land Veteriner Kliniği İşçi Blokları Mah. 1427. Cad. Kanal24 Karşısı 100.YIL 

Ankara Veteriner Kliniği İlkbahar Mah. Kondrad Adenuar Cad. 598 Sok. No: 2C/8 

Ankara Veteriner Merkezi Mutlukent Mah. 12.Cad. No:32 Beysuket

Anwell Veteriner Kliniği Kuveyt Cad. No:6/1 Şili Meydanı - Kavaklıdere 

Arcadia Veteriner Kliniği Bahçelievler Mah. Taşkent Cad. No:47/B Bahçelievler 

Bahçeli Veteriner Kliniği Aşkaabat Cad. (3.Cad) 

Bastet Veteriner Kliniği Aziziye Piyade 

Beysukent Veteriner Kliniği Vadikent Sitesi, No:166 

Börkü Veteriner Kliniği Aşkaabat Cad. 3.Cad No:36/1 Bahçelievler 

By Vet Veteriner Kliniği Koza 

Centaure Veteriner Kliniği Çiğdem Mah. 29.Cadde Atrium İş Mrk. No:32/14

Cosmo Veteriner Kliniği Ahlatlıbel Mah. 1835. Cad. No:35/1 Ahlatlıbel/ İncek 

Çankaya Veteriner Kliniği Çevre Sokak 26/E Çankaya 

Doğa Veteriner Kliniği Farabi Sok. No:13/A 

Dorukgiller Veteriner Kliniği Harbiye Mah. Tavuskuşu Sok. 17/B Dikmen

Dost Veteriner Kliniği Tunalı Hilmi Cad. No:15/2 

Duru Veteriner Kliniği Mesnevi Sok. No:24/5 A.Ayrancı 

Emek Veteriner Kliniği 10. Cad. No:24/A Emek 

Empati Veteriner Kliniği Sancak Mah. Kahire Cad. No:20 

Esat Veteriner Kliniği Esat Cad. No:137/3

Güven Veteriner Kliniği Dikmen Aydınlar

Hoşdere Veteriner Kliniği Hoşdere Cad. No:41/7 

Kuğulu Veteriner Kliniği Büklüm Sok. No:105/B 

Medica Veteriner Kliniği Birlik Mah. 488. Sok. No:8/11

MOD Veteriner Kliniği Öveçler 4. Cad. No: 157/A 

Naturel Veteriner Kliniği Sancak 544.Sok. No:6/A 

Patipark Veteriner Kliniği Emek Mah. 71.Sok No:6/A Emek 

Pet 312 Veteriner Kliniği 1522. Cad. Merkez Sahil Sit. C-Blok No:6/52 100.YIL 

Petlantis Veteriner Polikliniği Birlik Mah. 448.Cad. No:97 

Pet Pati Veteriner Kliniği Cemal Gürsel Cad. Yeni Ankara Sok. No:29/1 

Pet Stop Veteriner Kliniği 510.Sok No:6/10 Yıldız 

Pet - Love Veteriner Kliniği Taşkent Cad. No:125/1 Bahçelievler 

Pet & Peace Veteriner Kliniği Turan Güneş Bul. Aleksander Dubcek Cad. 39-B 

Pets Choise Dicle Cad. No:16 Beysukent 

Referans Veteriner Kliniği Hoşdere Cad. No:198/A

Sarp Veteriner Kliniği 5.Cadde Bahçelievler

Sempati Veteriner Kliniği Şemsettin Günaltay, Gaziosmanpaşa

Terapi Veteriner Kliniği Hilal Mah. 50.Sok. No:15/A 

Tunalı Veteriner Kliniği Esat Cad. No:73/3 Turkuazvet 

Veteriner Kliniği Güleryuz No:26/4 Y.Ayrancı 

Uğur Veteriner Kliniği Ahmet Rüstem Sok. Atatürk Sit. No:5/A ORAN 

Vet Medicine Veteriner Kliniği Cinnah Cad. No:43/B Çankaya 

Veteriner Kliniği Kazım Özalp Rabat Sok. No.24/2 G.O.P 

Vetüs Veteriner Kliniği Uğur Mumcu Cad. No:11/1 G.O.P 

VTM Veteriner Tıp Merkezi Koza Sok. No:97 G.O.P 

Yıldız Veteriner Kliniği Turan Güneş Bul. No:20/2

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