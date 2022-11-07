Ankara Çankırılılar Derneği, Pursaklar İlçe Başkanlığını açtı

Ankara Çankırılılar Derneği, Ankara'daki temsilciliklerine bir yenisini daha ekledi. ÇANDER 25 ilçe temsilciliğinden biri olan Pursaklar İlçe Başkanlığını yarenlerin hizmetine açtı. İlçe Başkanı Kamil Karakuş “Nemelazım demeden bir ve beraber olalım”dedi.

Ankara Çankırılılar Derneği, ÇANDER ikinci yurdumuz dediği Ankara’da Pursaklar temsilciliğini açtı. Hafta sonu büyük katılımla açılan ÇANDER Pursaklar şubesi Ankara’da yaşayın Çankırılılara hizmet verecek. Dernek açılış konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Şube Başkanı Kamil Karakuş, “Nemelazım demeden bir ve beraber olalım. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun yaren kültürümüz ile Pursaklar’da hizmet vereceğiz” dedi. ANKARA'DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

ÇANDER Pursaklar İlçe Başkanı Kamil Karakuş, “Ankara ÇANDER, Pursaklar İlçe Başkanlığının açılış programına Yaren ve Fahri Yarenleri davet ettik. Büyük Kumandan Sultan Alparslan'ın ünlü Komutanı Çankırı Fatihi Emir Karatekin'in elde ettiği büyük başarı seviyelerinden bu yana, Türk-İslam Âhi-Yâren anlayışına sahip Çankırı Yarenlerinin en büyük hasleti ve hayâli olan Birlik ve beraberlik adına Başkent Ankara'da önemli adımlar atılıyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YURDUMUZ ANKARA

Başkan Karakuş, “Büyük göçlerle ikinci yurt edindiğimiz Ankara'nın 25 İlçesinde teşkilatlanan Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER) Türkiye'de bir rol model olarak, Ankara'da yaşayan Çankırılı Yârenlerin örgütlü bir yapıya sahip olması için, Allah rızasını gözeterek gece gündüz demeden koşup terliyor, çalışıyor. ÇANDER'in 25 İlçe temsilciliğinden biri olan ÇANDER Pursaklar İlçe Başkanlığı hafta sonu büyük bir şölenle açtık. Bu açılışa meşrep ve mezhep ayırt etmeksizin bütün Yârenler ve Fahri Yârenler davet ettik katılımın yoğunluğu bizleri çok mutlu etti” dedi.

BİR OLALIM

Karakuş, “Madem biz Yârenler için nükleer silahtan etkili olan Birlik ve Beraberlik bu kadar kıymetli, o zaman bu fırsatı değerlendirelim ve bu çatının altında Tevhid inancımız doğrultusunda bir olalım. Birlik ve beraberlik zamanında ve zemininde güzeldir. İnancımız odur ki; Şimdi tam zamanıdır. Zira bizi yükseltecek olan ancak Birlik ve beraberlik Kanatlarıdır. Doğduğu ve doyduğu Topraklara hizmet etmek insanın insanlığa duyduğu saygının bir tezahürüdür. Haydi, Sizde değil Özde Yârenler; Yahya Efendi’nin Kanuni Sultan Süleyman'a yaptığı "Nemelazımcılık" uyarısına bizlerde dikkat edelim, Nemelazım demeden bir ve beraber olalım" dedi.

YARENLERDEN HAYIR VE GÜZELLİK GELİR

Açılışa katılan ÇANDER Genel Başkanvekili Hasan Kaya gazetemize verdiği demeçte; “Tebessüm şehri Pursaklar’da bu Birlik ve Beraberliğin laftan icraat aktarılması adına tohumların atıldığını hep beraber müşahede ediyoruz. Ancak şunu ifade edeyim ki bizzat içinde olduğum bu teşkilatlanma çalışmalarının arkasında yoğun gayret, çaba ve fedakârlıklar var. Özellikle bu mana da Ankara Çankırılılar Derneği Başkanım kıymetli ağabeyim yol ve dava arkadaşım Aydın Öksüz ve ÇANDER Pursaklar İlçe Başkanımız kıymetli kardeşim yol ve dava arkadaşım Kamil Karakuş ve ekiplerimize derin şükranlarımı ifade etmeden geçemem. Çankırılı Yârenlerin Bir ve beraber olmasından Ankara'ya ve Ülkemize zarar gelmez. Hayır, ve güzellik gelir. Bizi yükseltecek olan ancak Birlik ve Beraberlik kanatlarıdır. Nüfusunun neredeyse beş katını Ankara'ya taşıyarak, Başkenti ikinci yurt edinmiş Çankırılı Yârenler, Ankaralı Seğmenler ile muhteşem bir kardeşlik sağlayarak bu iki güzide şehri adeta bütünleştirmiştir. Doyduğumuz Başkentte Ankaralı Seğmen, Doğduğumuz topraklarda Çankırılı Yareniz. Doğduğu ve Doyduğu topraklara hizmet etmek insanın insanlığa duyduğu saygının bir tezahürüdür.” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

