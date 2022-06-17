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Ankara dolmuşçu esnafı, akaryakıta gelen zamlardan dertli

Akaryakıta gelen zamların toplu taşıma kullanımını artırdığını buna rağmen işlerden memnun olmadıklarını kaydeden dolmuşçu esnafı Şevket Kulaksız, “Her şeye her gün zam geliyor. Maliyetler kurtarmıyor. Gaza basamaz olduk." dedi.
Ankara dolmuşçu esnafı, akaryakıta gelen zamlardan dertli

Son günlerde akaryakıta gelen zamlardan ötürü Başkent’te trafik gözle görülür oranda azaldı. Bu azalma toplu taşıma kullanımını artırırken, toplu taşıma esnafı buna rağmen işlerden memnun olmadıklarını kaydetti. Konu hakkında gazetemize bilgi veren dolmuş şoförü Şevket Kulaksız, “Trafik azaldı, toplu taşıma canlandı. Buna rağmen gaza basamaz olduk. Her şeye her gün zam geliyor. Teker dönsün, vatandaş mağdur olmasın diye çalışıyoruz” dedi.

TRAFİK AZALDI, TOPLU TAŞIMA CANLANDI
7 yıldır taşımacılık sektörü içerisinde olan Şevket Kulaksız, son zamanlarda trafiğin azalması hakkında “Trafik kısmen azaldı diyebilirim ama bu durumda bile insanlar hususi araçlarına binebiliyor. Hususi olarak binilen araçların ise birçoğu şirket aracı. Toplu taşımaya yönelme var bu durumda trafiğin azalması toplu taşımayı canlandırdı” diye konuştu.

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“ŞAHSİ ARACIMI KULLANAMIYORUM” 
Trafikte azalma olsa bile akaryakıt zamlarından ötürü şikâyetçi olduklarını belirten Kulaksız, “ Şu anda en az yakan araç bile kilometrede 2 lira yakıyor. İnsanlar bu durumda maalesef ki kendi araçlarını kullanamıyor. Daha konforsuz bir hayatı tercih ediyor. Kendimden örnek verecek olursam ben bile özel şahsi aracımı kullanamıyorum. İşlerimi genellikle iş çıkışı dolmuş bendeyken hallediyorum veya toplu taşımayı değerlendiriyorum” dedi.

“GAZA BASAMIYORUZ”
Kulaksız, “ İnsanlar toplu taşıma içerisinde 3-4 kişi geldiğinde ne zaman kalkar? Ne zaman gidiyoruz? Ve ya hareket ettiğimizde neden bu kadar ağır sürüyorsunuz? Daha hızlı gidelim gibi sorular yöneltiyorlar. Çoğu zaman 3-4 kişi olduğunda hareket ediyoruz. Yani çoğu zaman dolmuş tam dolmadığı ve yakıta gelen zamlardan ötürü gaza basamıyoruz. Aslında insanlar bizim dolmuş olduğumuzu unutuyor ve bizi ticari taksi olarak görüyorlar. Bizlerin dolu gidip gelmesi gerekiyor. Boş gittiğimiz zamanlarda ise ağır gidiyoruz. Bizlere karşı biraz daha hoşgörülü olurlarsa daha iyi olur” diyerek taşımacılık sektöründeki sorunlara değindi. 

BİZE KARŞI NAZİK OLUNMALI
Trafikteki azalmanın kazalar konusunda da bir ferahlık sağladığını dile getiren Kulaksız, trafikteki hoşgörüsüz ve agresif ortama da dikkat çekti. Kulaksız, “Önceden dolmuşçu ve taksiciyi kötü olarak bilirlerdi. Bu durumda yıllar içerisinde bir değişiklik söz konusu olmadı. İnsanlar trafik akarken daha agresif ve hoşgörüsüz olmaya devam ediyor. Aynı zamanda bizlere yol vermedikleri için bazı durumlarda kazaların önünü bile açabiliyor. Bizlere karşı daha nazik olsalar her şey daha güzel olur” diye konuştu.

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Kulaksız, trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimleri incelendiğinde iş giriş ve çıkış saatleri olduğunu belirtirken bu durumda da bir azalma söz konusu olduğunu fakat yağışlı havalarda trafiğin felç olduğunu da vurguladı. 

TEKER DÖNSÜN DİYE ÇALIŞIYORUZ
Her geçen gün her şeye zam gelmesinden de yakınan Kulaksız, “Aldığımız maaş bizleri tatmin etmiyor. Bazen çalıştığımız güzergâhlarda cebimize hiçbir şey kalmıyor. Sadece teker dönsün diye açıkçası müşteri mağdur olmasın diye çalışıyoruz” diyerek bu sektörün kötüye gittiğinin altını çizdi. 

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BENZİN PAHALI, FİYATLAR AZ 
“Biz şu an 7 liraya taşımacılık yapıyoruz. 7 lira kimine göre az kimine göre normal ama yakıt fiyatlarına göre baktığımızda bence az” diyen Kulaksız, “Bizde isteriz 5 veya 3 liraya taşıyalım ama toplu taşıma olarak kamyoncu, otobüsçü, taksici yani bütün ticari esnafa ÖTV KDV indirimi olsa daha iyi olur. Bizde daha uyguna taşırız ve o şekilde vatandaşın cebinden daha az para çıkar” diyerek sözlerini noktaladı.

Buket BELEN// İLKSAYFA

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