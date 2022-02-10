Ankara Etimesgut Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Etimesgut'taki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Etimesgut'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Etimesgut Semt Pazarları... Etimesgut Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Etimesgut Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Etimesgut Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
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