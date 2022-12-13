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Ankara gitar festivali ne zaman, nerede yapılacak?

Mamak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Birinci Uluslararası Ankara Gitar Festivali yapılacağı duyuruldu. Ankara Gitar Festivali vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ankara gitar festivali ne zaman, nerede yapılacak?
Ankara gitar festivali ne zaman, nerede yapılacak?

Ankara Gitar Festivali, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde ve Mamak Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek. 4 gün sürecek olan festivalde müzisyenler, eğitmenler, konser, seminer ve atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek. Peki, Ankara gitar festivali ne zaman, nerede yapılacak?

 ANKARA GİTAR FESTİVALİ NE ZAMAN? 

Ankara Mamak Belediyesi’nin yaptığı açıklamada Ankara Gitar Festivali’nin 15 Aralık günü başlayacağı bildirildi. Festival boyunca saat 19.00’da yabancı ve yerli müzisyenler izleyenlerle buluşacak. 15 Aralık 2022 Perşembe günü başlayan Gitar festivali 18 Aralık 2022 Pazar günü sona erecek. Festivalde düzenlenecek olan yarışmalarda derece yapan yarışmacılara hediyeler verilecek. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasındaki dersliklerde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında eş zamanlı ustalık atölyeleri uygulanacak.

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 ANKARA GİTAR FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK? 

15 Aralık günü başlayacak olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde ve Mamak Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen Ankara Gitar Festivali, Mamak Belediyesi Musiki Muallim mektebinde gerçekleşecek. Festivalde her akşam yerli ve yabancı profesyonel müzisyenler sahne alacak. 15 Aralık Perşembe akşamı Portekizli Pedro Joia, 16 Aralık Cuma İtalyan Lorenzı Micheli, 17 Aralık Cumartesi akşamı Rus müziyenler Vladimir Krasirov ve Evgenia Margova, 18 Aralık Pazar akşamı ise Arjantinli Ricardo Moyano, Mete Enver Aslan ve Erdem Sökmen sahne alacak. 

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