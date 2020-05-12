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Ankara hava durumu 24 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 24 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (24.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %66

Rüzgar Güney yönünden 17 km/s

Ankara'da bugün havanın (YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-034.jpg

24 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-034.jpg

24 Kasım, 25 Kasım, 26 Kasım, 27 Kasım, 28 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-035.jpg

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