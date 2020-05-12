  • BIST 1.905,48
  • Altın 791.90598
  • Dolar 13.4888
  • Euro 15.2561
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -11 °C
»

Ankara hava durumu 25 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı -3 derece

En düşük hava sıcaklığı -10 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %72

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-081.jpg

25 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-022.jpg

25 Ocak, 26 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-021.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlim, Kültür, Tarih, Edebiyat ve Sanatta Kabakçı Konağı25 Ocak 2022 Salı 04:04
  • Şifa kaynağı Cimcime Sultan ziyaretçilerini bekliyor25 Ocak 2022 Salı 03:03
  • Bir Salkım Üzüm25 Ocak 2022 Salı 02:02
  • Okunmayan su sayaçlarımı nasıl faturalandırırım?24 Ocak 2022 Pazartesi 14:26
  • Başkan Baki Demirbaş, yaban ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi24 Ocak 2022 Pazartesi 05:05
  • İmamlar Yemek Tarifi Versin!24 Ocak 2022 Pazartesi 04:04
  • Valilik ile Büyükşehir, 'Evsizler' için çağrıda bulunuyor24 Ocak 2022 Pazartesi 03:03
  • Başkent’te kar seferbeliği24 Ocak 2022 Pazartesi 02:01
  • Karlı havaya rağmen Kırşehirliler salonu hınca hınç doldurdu24 Ocak 2022 Pazartesi 01:02
  • Başkan Yıldırım, herkesi "Mutlu şehir"e davet etti22 Ocak 2022 Cumartesi 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti