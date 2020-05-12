Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (25.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı -3 derece
En düşük hava sıcaklığı -10 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %72
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
25 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
25 Ocak, 26 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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