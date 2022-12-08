Ankara Kalesi’nde bulundan sığınak müzeye dönüştürülüyor

Ankara Kalesi’nin altında bulunan sığınak ikinci Dünya Savaşı’na hazırlık amacıyla yapılmıştı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı sığınağın müzeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Kültür ve turizm çalışmaları doğrultusunda, Ankara Kalesi’nin altında bulunan sığınağın müzeye dönüştürüleceği Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından açıklandı. Ankara Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı, sığınağın kültür ve turizm alanında hizmet vermesini amaçladıklarını basın mensuplarına açıkladı.

Ankara Kalesinin altında bulunan sığınağın savaş döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapıldığını açıklayan Asım Balcı, sığınağı Almanların yaptığını fakat sığınağın hiç kullanılmadığını belirtti.

1963 yılında savaş tehlikesinin ortadan kalkmasıyla Ankara Valiliğine tahsis edilen sığınağın, her zaman hazır tutulduğuna dikkat çeken Balcı, kale altı sığınağının hiçbir zaman aktif olarak kullanılmadığının altını çizdi.

HEDEF ANKARALILARIN KULLANIMINA AÇMAK

Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokolün ardından sığınağın Altındağ Belediyesine tahsis edildiğini söyledi. Aynı zamanda Başkan Asım Balcı, imza gününden bu güne kadarki süreç boyunca sığınağın müzeye dönüştürülmesi için çalıştıklarını aktardı.

Sığınağın doğallığının bozulmayacağına dikkat çeken Asım Balcı; sığınağın içerisinde bulunan odaların, salonların, yemekhanelerin ve revir olarak düşünülecek alanların bulunduğunu söyledi. Sığınağın içerisinde bulunan havalandırma, jeneratör, ısıtma ve soğutma sistemlerinin o zamanın şartlarına göre güzel tasarlandığını belirten Balcı, kısa süreli 3 bin 600 kişi, uzun süreli ise bin 200 kişi alacak şekilde sığınağın geniş olduğunu açıkladı. Bu dizayna sahip olan Ankara Kalesindeki sığınağın Ankaralıların kullanımına açmak istediklerini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

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