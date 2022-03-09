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Ankara Kalkınma Ajansı, fotoğraf yarışması başlattı

Ankara Kalkınma Ajansı Başkent’in doğal çevresini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla fotoğraf yarışması başlattı.
Ankara Kalkınma Ajansı, fotoğraf yarışması başlattı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” temalı fotoğraf yarışması başladı. Yarışmayla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ankara’nın korunan alanları olarak ilan edilen Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Sulak Alanların tanıtımı sağlanacak. Yarışmada dereceye girenlere ise para ödülü verilecek.

thumbnail_ankaraka-6fotograf-yarismasi-afis-yeni-2022-1_thumb_lightbox_1024x768.pngBAŞKENTİN DOĞAL ÇEVRESİNİ TANITACAK
Yarışmayla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ankara’nın korunan alanları olarak ilan edilen Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Sulak Alanlarda yaşayan yabani hayvanlar (Fauna) ve bitkiler (Flora) ile peyzaj güzelliklerinin fotoğraflarının üretilmesini sağlayarak Ankara’nın zengin doğal çevresinin tanıtımını sağlanacak.

TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRACAK
Doğal bitki ve hayvan varlıkları ile peyzaj değerlerinin fotoğraf yoluyla belgelenmesi doğal varlıkların korunmalarına katkı sağlayacağı gibi Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Sulak Alanların Ankara’nın turizm potansiyelinde daha iyi değerlendirilmelerine hizmet edecek.

PARA ÖDÜLÜ VE ALTIN MADALYA VERİLECEK
Birinciye 7 bin lira para ödülü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından altın madalya verilecek. İkinciye 5 bin lira ile gümüş madalya, üçüncüye 3 bin lira ile bronz madalya takdim edilecek. 3 kişiye de bin lira mansiyon ödülü verilecek yarışmada, 24 adet fotoğraf ise sergilemeye hak kazanacak.

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BELİRLİ BÖLGELERİN FOTOĞRAFI KABUL EDİLECEK
Yarışmaya ise sadece ismi belirtilen bölgelerden fotoğraflar kabul edilecek. O bölgeler ise şöyle; “Soğuksu Milli Parkı, Sarıçal Dağı, Çubuk Karagöl, Tekkedağı, Eğriova, Sorgun Tabiat Parkı Aluç Dağı ve Şahinler Tabiat Parkı.  Kartaltepe Tabiat Parkı, Çamkoru Tabiat Parkı, Kelebekler Vadisi, Durasan Şah Tabiat Parkı. Nallıhan Asarlıktepeler Tabiat Anıtı, Nallıhan Kaba Ardıç Tabiat Anıtı, Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, Sulak Alan Tol Gölü Sulak Alanı. Yarışmaya son katılım tarihi ise 4 Aralık 2022. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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