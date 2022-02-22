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Ankara Kalkınma Ajansı işletmelere ihracat desteği başlattı

Ankara Kalkınma Ajansı Başkent’in kırsal bölgelerinde dış ticaret hacminin artırılması için işletmelere destek programı başlattı.
Ankara Kalkınma Ajansı işletmelere ihracat desteği başlattı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’nın kırsal bölgelerinde dış ticaret hacminin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedefine katkı sağlamak için şirketlere destek programı başlattı. 18 şirketin faydalanabileceği “Dış Ticaret Mentorluk Programı” sayesinde işletmeler; uluslararası pazarlara açılarak ilk kez ihracat deneyimi yaşayacak. Bu süreçte her türlü destek ajans tarafından verilecek ve işletmelerin markalaşması sağlanacak.

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ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILACAKLAR
Dış Ticaret Mentorluk Programı adı altında açılan destek 2022 yılında 18 şirkete danışmanlık ve destek hizmeti sunacak. Program ile Ankara’nın çevre bölgelerinde yerleşik mal ve hizmet üreticilerinin ürünlerinin uluslararası pazarlara ilk kez ihracı, mevcut ihracat tutarlarının artırılması ve yeni pazarlara giriş sürecine katkıda bulunulması hedefleniyor.

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MARKALAŞMALARI SAĞLANACAK
Program süresince uygun görülen şirketlerin kurumsal ihtiyaçlarının analizi ve potansiyel alıcı istihbaratının yapılması sağlanarak, dağıtım kanalları, temsilcilik, ofis/mağaza/depo açma, markalaşma, marka, şirket satın alma ve/veya birleşme yöntemleri ile şirketlerin uluslararasılaşması için eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentorluk hizmeti sunulacak.

İHRACAT DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR
Program sonunda işletmeler hem kurumsal kapasiteleri artırılarak dış ticaret süreçlerine uyumlu hale getirilecek hem de ürünleri için ilk veya nitelikli ihracat deneyimine sahip olacaklar.

18 ŞİRKET FAYDALANACAK
Programdan faydalanmak isteyen işletmelerin daha önce ihracat deneyimi olmaması ve ilk kez ihracat gerçekleştirmek istemeleri temel alınacak. Daha önce dış ticaret deneyimi olup da ihracat potansiyelini dilediği düzeyde ve pazarda değerlendirememiş işletmeler de başvurabilecek. Düzenlenecek mentorluk programı ücretsiz olup 18 şirket faydalanabilecek. 

Programdan faydalanmak isteyen işletmeler 14 Mart tarihine kadar kalkınma ajansının internet sitesinden başvuru yapacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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