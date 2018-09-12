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Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Keçiören'deki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Keçiören'deki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Keçiören Semt Pazarları... 
Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Keçiören'deki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Keçiören'deki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Keçiören Semt Pazarları... Keçiören Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Keçiören Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz... 

 Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

 

100. YIL Pazarı

Mahalle:Kalaba
Adres:Kalaba Mah. Hopa Sk.
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

19 MAYIS Pazarı

Mahalle:19 Mayız
Adres:19 Mayıs Mah. Özgürlük Caddesi
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

ATAPARK Pazarı

Mahalle:Atapark
Adres:Atapark Mah. Tutal Caddesi 1331. Sokak
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

BAĞLARBAŞI Pazarı

Mahalle:Bağlarbaşı
Adres:Bağlarbaşı Mah. Gezi Sokak
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

ÇALDIRAN Pazarı

Mahalle:Çaldıran
Adres:Çaldıran Mah. 490. Caddesi
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

ETLİK Pazarı

Mahalle:Etlik
Adres:Etlik Mah. Yeni Etlik Caddesi
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

KANUNİ SEMT Pazarı

Mahalle:Kanuni
Adres:Osman Gazi Caddesi ile Başkent Caddesinin Kesiştiği Alan
Pazar Günü:PAZARTESİ

 

ESERTEPE Pazarı

Mahalle:Esertepe
Adres:Esertepe Mah. Ahmet Şefik KOLAYLI Caddesi
Pazar Günü:SALI

 

GAZİNO Pazarı

Mahalle:Pınarbaşı
Adres:Pınarbaşı Mah. Atlas Sokak
Pazar Günü:SALI

 

ÖNEY Pazarı

Mahalle:İncirli
Adres:İncirli Mah. Öney Sokak
Pazar Günü:SALI

 

SANCAKTEPE Pazarı

Mahalle:Sancaktepe
Adres:Sancaktepe Mah. Sarıkamış Caddesi
Pazar Günü:SALI

 

AYVALI Pazarı

Mahalle:Ayvalı
Adres:Ayvalı Mah. Seval Caddesi Sinem Sokak
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

BADEMLİK Pazarı

Mahalle:Bademlik
Adres:Bademlik Mah. Bademlik Yolu Caddesi
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

BASINEVLERİ Pazarı

Mahalle:Basınevleri
Adres:Basınevleri Mah. Dizgi Sokak
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

MESİRE Pazarı

Mahalle:Etlik
Adres:Etlik Mah. Mesire Sokak
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

SUBAYEVLERİ Pazarı

Mahalle:Kavacık Subayevleri
Adres:Kavacık Subayevleri Mah. Üç Yıldız Caddesi
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

SÜTÇÜ İMAM Pazarı

Mahalle:19 Mayız
Adres:19 Mayıs Mah. Gökova Sokak
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

YEŞİLTEPE Pazarı

Mahalle:Yeşiltepe
Adres:Yeşiltepe Mah. 492. Cadde
Pazar Günü:ÇARŞAMBA

 

AKTEPE Pazarı

Mahalle:Adnan Menderes
Adres:Adnan Menderes Mah. Özyurt Caddesi
Pazar Günü:PERŞEMBE

 

İNCİRLİ Pazarı

Mahalle:İncirli
Adres:İncirli Mah. Sümbüllü Sokak
Pazar Günü:PERŞEMBE

 

UFUKTEPE Pazarı

Mahalle:Ufuktepe
Adres:Osman Gazi Mah. Osman Gazi Caddesi
Pazar Günü:PERŞEMBE

 

YAKACIK Pazarı

Mahalle:Yakacık
Adres:Yakacık Mah. Bahtiyar Sokak
Pazar Günü:PERŞEMBE

 

YÜKSELTEPE Pazarı

Mahalle:Yükseltepe
Adres:Yükseltepe Mah. 1666 Cadde
Pazar Günü:PERŞEMBE

 

EMRAH Pazarı

Mahalle:Emrah
Adres:Emrah Mah. Yolcu Sokak
Pazar Günü:CUMA

 

KAFKAS Pazarı

Mahalle:Karakaya
Adres:Kafkas Mah. Murat Sokak
Pazar Günü:CUMA

 

KALABA Pazarı

Mahalle:Çiçekli
Adres:Çiçekli Mah. Tansel Sokak
Pazar Günü:CUMA

 

KÖKLÜ Pazarı

Mahalle:Şenlik
Adres:Şenlik Mah. Köklü Sokak
Pazar Günü:CUMA

 

UYANIŞ Pazarı

Mahalle:Uyanış
Adres:Uyanış Mah. Gülbaba Caddesi
Pazar Günü:CUMA

 

YAYLA Pazarı

Mahalle:Yayla
Adres:Yayla Mah. 1497 Sokak
Pazar Günü:CUMA

 

YEŞİLÖZ Pazarı

Mahalle:Yeşilöz
Adres:Yeşilöz Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı
Pazar Günü:CUMA

 

BİLGİLİ SEMT Pazarı

Mahalle:Kuşcağız
Adres:Bilgili Sokak
Pazar Günü:CUMA

 

ANA Pazarı

Mahalle:Pınarbaşı
Adres:Pınarbaşı Mah. Ana Sokak
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

AŞAĞI EĞLENCE Pazarı

Mahalle:Aşağı Eğlence
Adres:Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk Sokak
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

BAĞLUM Pazarı

Mahalle:Hisar
Adres:Hisar Mah. Radar Caddesi
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

FATİH Pazarı

Mahalle:Ayvalı
Adres:Ayvalı Mah. 146. Cadde
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

MECİDİYE Pazarı

Mahalle:Kamil Ocak
Adres:Kamil OCAK Mah. Erenler Sokak
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

TOKİ Pazarı

Mahalle:Şenyuva
Adres:Şenyuva Mah. Defne Caddesi
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

YAYLA SON DURAK Pazarı
Mahalle:Yayla
Adres:YAYLA MAH. 1441 SOKAK ÜZERİ
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

MARİFETLİ ELLER Pazarı
Mahalle:Aşağı Eğlence
Adres:Aşağı Eğlence Mahallesi Ayvalı caddesi no:38 Keçiören/Ankara
Pazar Günü:CUMARTESİ

 

23 NİSAN Pazarı

Mahalle:23 Nisan
Adres:23 Nisan Mah. Anavatan Caddesi
Pazar Günü:PAZAR

 

FOÇA Pazarı

Mahalle:Tepebaşı
Adres:Tepebaşı Mah. Foça Sokak
Pazar Günü:PAZAR

 

HASKÖY Pazarı

Mahalle:Hasköy
Adres:Hasköy Mah. Paşabahçe Sokak
Pazar Günü:PAZAR

 

KARDEŞLER Pazarı

Mahalle:Ayvalı
Adres:Ayvalı Mah. 158. Cadde
Pazar Günü:PAZAR

 

KUŞCAĞIZ Pazarı

Mahalle:Kuşcağız
Adres:Kuşcağız Mah. Ulaşan Caddesi
Pazar Günü:PAZAR

 

OVACIK Pazarı

Mahalle:Ovacık
Adres:Ovacık Mah. 542. Cadde
Pazar Günü:PAZAR


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