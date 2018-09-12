Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Keçiören'deki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Keçiören'deki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Keçiören Semt Pazarları...
Ankara Keçiören'deki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Keçiören'deki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Keçiören Semt Pazarları... Keçiören Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Keçiören Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
100. YIL Pazarı
|Mahalle
|:
|Kalaba
|Adres
|:
|Kalaba Mah. Hopa Sk.
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
19 MAYIS Pazarı
|Mahalle
|:
|19 Mayız
|Adres
|:
|19 Mayıs Mah. Özgürlük Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
ATAPARK Pazarı
|Mahalle
|:
|Atapark
|Adres
|:
|Atapark Mah. Tutal Caddesi 1331. Sokak
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
BAĞLARBAŞI Pazarı
|Mahalle
|:
|Bağlarbaşı
|Adres
|:
|Bağlarbaşı Mah. Gezi Sokak
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
ÇALDIRAN Pazarı
|Mahalle
|:
|Çaldıran
|Adres
|:
|Çaldıran Mah. 490. Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
ETLİK Pazarı
|Mahalle
|:
|Etlik
|Adres
|:
|Etlik Mah. Yeni Etlik Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
KANUNİ SEMT Pazarı
|Mahalle
|:
|Kanuni
|Adres
|:
|Osman Gazi Caddesi ile Başkent Caddesinin Kesiştiği Alan
|Pazar Günü
|:
|PAZARTESİ
ESERTEPE Pazarı
|Mahalle
|:
|Esertepe
|Adres
|:
|Esertepe Mah. Ahmet Şefik KOLAYLI Caddesi
|Pazar Günü
|:
|SALI
GAZİNO Pazarı
|Mahalle
|:
|Pınarbaşı
|Adres
|:
|Pınarbaşı Mah. Atlas Sokak
|Pazar Günü
|:
|SALI
ÖNEY Pazarı
|Mahalle
|:
|İncirli
|Adres
|:
|İncirli Mah. Öney Sokak
|Pazar Günü
|:
|SALI
SANCAKTEPE Pazarı
|Mahalle
|:
|Sancaktepe
|Adres
|:
|Sancaktepe Mah. Sarıkamış Caddesi
|Pazar Günü
|:
|SALI
AYVALI Pazarı
|Mahalle
|:
|Ayvalı
|Adres
|:
|Ayvalı Mah. Seval Caddesi Sinem Sokak
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
BADEMLİK Pazarı
|Mahalle
|:
|Bademlik
|Adres
|:
|Bademlik Mah. Bademlik Yolu Caddesi
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
BASINEVLERİ Pazarı
|Mahalle
|:
|Basınevleri
|Adres
|:
|Basınevleri Mah. Dizgi Sokak
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
MESİRE Pazarı
|Mahalle
|:
|Etlik
|Adres
|:
|Etlik Mah. Mesire Sokak
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
SUBAYEVLERİ Pazarı
|Mahalle
|:
|Kavacık Subayevleri
|Adres
|:
|Kavacık Subayevleri Mah. Üç Yıldız Caddesi
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
SÜTÇÜ İMAM Pazarı
|Mahalle
|:
|19 Mayız
|Adres
|:
|19 Mayıs Mah. Gökova Sokak
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
YEŞİLTEPE Pazarı
|Mahalle
|:
|Yeşiltepe
|Adres
|:
|Yeşiltepe Mah. 492. Cadde
|Pazar Günü
|:
|ÇARŞAMBA
AKTEPE Pazarı
|Mahalle
|:
|Adnan Menderes
|Adres
|:
|Adnan Menderes Mah. Özyurt Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PERŞEMBE
İNCİRLİ Pazarı
|Mahalle
|:
|İncirli
|Adres
|:
|İncirli Mah. Sümbüllü Sokak
|Pazar Günü
|:
|PERŞEMBE
UFUKTEPE Pazarı
|Mahalle
|:
|Ufuktepe
|Adres
|:
|Osman Gazi Mah. Osman Gazi Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PERŞEMBE
YAKACIK Pazarı
|Mahalle
|:
|Yakacık
|Adres
|:
|Yakacık Mah. Bahtiyar Sokak
|Pazar Günü
|:
|PERŞEMBE
YÜKSELTEPE Pazarı
|Mahalle
|:
|Yükseltepe
|Adres
|:
|Yükseltepe Mah. 1666 Cadde
|Pazar Günü
|:
|PERŞEMBE
EMRAH Pazarı
|Mahalle
|:
|Emrah
|Adres
|:
|Emrah Mah. Yolcu Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMA
KAFKAS Pazarı
|Mahalle
|:
|Karakaya
|Adres
|:
|Kafkas Mah. Murat Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMA
KALABA Pazarı
|Mahalle
|:
|Çiçekli
|Adres
|:
|Çiçekli Mah. Tansel Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMA
KÖKLÜ Pazarı
|Mahalle
|:
|Şenlik
|Adres
|:
|Şenlik Mah. Köklü Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMA
UYANIŞ Pazarı
|Mahalle
|:
|Uyanış
|Adres
|:
|Uyanış Mah. Gülbaba Caddesi
|Pazar Günü
|:
|CUMA
YAYLA Pazarı
|Mahalle
|:
|Yayla
|Adres
|:
|Yayla Mah. 1497 Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMA
YEŞİLÖZ Pazarı
|Mahalle
|:
|Yeşilöz
|Adres
|:
|Yeşilöz Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı
|Pazar Günü
|:
|CUMA
BİLGİLİ SEMT Pazarı
|Mahalle
|:
|Kuşcağız
|Adres
|:
|Bilgili Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMA
ANA Pazarı
|Mahalle
|:
|Pınarbaşı
|Adres
|:
|Pınarbaşı Mah. Ana Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
AŞAĞI EĞLENCE Pazarı
|Mahalle
|:
|Aşağı Eğlence
|Adres
|:
|Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
BAĞLUM Pazarı
|Mahalle
|:
|Hisar
|Adres
|:
|Hisar Mah. Radar Caddesi
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
FATİH Pazarı
|Mahalle
|:
|Ayvalı
|Adres
|:
|Ayvalı Mah. 146. Cadde
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
MECİDİYE Pazarı
|Mahalle
|:
|Kamil Ocak
|Adres
|:
|Kamil OCAK Mah. Erenler Sokak
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
TOKİ Pazarı
|Mahalle
|:
|Şenyuva
|Adres
|:
|Şenyuva Mah. Defne Caddesi
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
YAYLA SON DURAK Pazarı
|Mahalle
|:
|Yayla
|Adres
|:
|YAYLA MAH. 1441 SOKAK ÜZERİ
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
MARİFETLİ ELLER Pazarı
|Mahalle
|:
|Aşağı Eğlence
|Adres
|:
|Aşağı Eğlence Mahallesi Ayvalı caddesi no:38 Keçiören/Ankara
|Pazar Günü
|:
|CUMARTESİ
23 NİSAN Pazarı
|Mahalle
|:
|23 Nisan
|Adres
|:
|23 Nisan Mah. Anavatan Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PAZAR
FOÇA Pazarı
|Mahalle
|:
|Tepebaşı
|Adres
|:
|Tepebaşı Mah. Foça Sokak
|Pazar Günü
|:
|PAZAR
HASKÖY Pazarı
|Mahalle
|:
|Hasköy
|Adres
|:
|Hasköy Mah. Paşabahçe Sokak
|Pazar Günü
|:
|PAZAR
KARDEŞLER Pazarı
|Mahalle
|:
|Ayvalı
|Adres
|:
|Ayvalı Mah. 158. Cadde
|Pazar Günü
|:
|PAZAR
KUŞCAĞIZ Pazarı
|Mahalle
|:
|Kuşcağız
|Adres
|:
|Kuşcağız Mah. Ulaşan Caddesi
|Pazar Günü
|:
|PAZAR
OVACIK Pazarı
|Mahalle
|:
|Ovacık
|Adres
|:
|Ovacık Mah. 542. Cadde
|Pazar Günü
|:
|PAZAR
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