Ankara keçisi üreticilerine verilen destek yüzde 100 arttı

Ekonomik değerinin yanı sıra ülkemiz ve Ankara için kültürel bir miras niteliğinde bulunan, 2019 yılında sayısı 60 bine kadar gerileyen Ankara tiftik keçisinin varlığı verilen desteklerle 300 bine yükseldi.

Güdül'de 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleşen festivalde üreticiler de yerini aldı.

YÜZDE 78'İ ANKARA'DA

Dünya tekstil sektöründe en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftik ve Ankara keçisinin önemi hakkında konuşan Bakan Kirişci, Ankara keçisinin yüzde 78'inin Ankara'da, bunun da yaklaşık yarısının Güdül başta olmak üzere çevredeki ilçelerde yetiştirildiğini kaydetti.

Üretimi desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Kirişci, "Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz. Böylelikle yüzde 100 destek artışı Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize hükümet olarak sağlamış oluyoruz" dedi.

72 MİLYON DESTEK

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Ankaralı tiftik keçisi üreticilerine 72 milyon TL destek verildiği açıklandı. Ankara keçisi ve tiftiğini desteklemeye devam ettiklerinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "2005-2020 arasında Ankaralı üreticilerimize 72 Milyon TL destek verdik. 2008’e kadar düşüş eğilimi gösteren Ankara keçisi varlığı, gerçekleştirdiğimiz projeler, eğitim ve yayım faaliyetleri ile 2022 itibariyle 5 kat artarak 300 bine yükseldi. Yerli ve milli değerimiz Ankara keçisinin verim ve kalitesinin artırılması için desteklerimiz devam edecek."

SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Ankara keçisi, ekonomik değerinin yanı sıra Türkiye ve Başkent Ankara için önemli bir kültürel miras niteliğinde. Ankara keçisinin tiftiği; dayanıklı, parlak, elastik, zararlı güneş ışınlarını geçirmeyen, nem çekebilme, ısıya dayanıklı, yüksek yalıtım özelliğine sahip, kolay boyanabilen, düzgün ve kaygan yapısı, kolay kirlenmeyen özelliğiyle tekstil ham maddesi olarak kullanılıyor. 1980'li yıllarda Türkiye'de 1 milyon olan Ankara keçisinin sayısı, zamanla desteklerin ve verimin azalması ile geriledi. 2019'da sayısı 100 binin altına gerileyen Ankara keçisi, desteklerle 2021 sonunda 289 bin 557'ye ulaştı, 2022 itibariyle 300 bini geçti. 2020’de uygulamaya konulan ‘Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ ile yetiştiricilerin elindeki Ankara keçisi sürülerine, yüksek vasıflı genç tekelerin katılımıyla kan değişimi sağlandı. 2021 yılında ise ‘anaç koyun keçi desteği’, ‘tiftik keçisi ilave desteği’, ‘sözleşmeli tiftik üretim desteği’, ‘halk elinde hayvan aslığa projesi desteği’ ve ‘tiftik üretim desteği’ başlıkları altında üreticilere destek ödemesi yapıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-