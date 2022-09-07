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Ankara Kulübü Derneği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı

Ankara ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a düzenlenen törende Seymenbaşı Beratı verilirken Dernek Başkanı Metin Özaslan, “Seymen geleneği Anadolu’yu yurt yapan kültürünü koruyan bir gelenektir” vurgusu yaptı.
Ankara Kulübü Derneği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı

Ankara ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara Kulübü Derneği Başkanı ve Seymenler tarafından Ankara Konağı’nda ağırlandı. Başkan Özaslan ve Seymenler tarafından düzenlenen törende KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a Seymenbaşı Beratı verildi. Dernek Başkanı Metin Özaslan, “Ankara Kulübü Derneği Ankara’nın milli değerlerine sahip çıkan bir dernektir. Seymenlik geleneğimiz ise Türk’ün Orta Asya’dan bu güne süre gelen bir geleneğidir.  Seymen geleneği Anadolu’yu yurt yapan kültürünü koruyan bir gelenektir” dedi.

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Mutluluk ve onur duyuyoruz

 

Törende konuşan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan; “Sayın Cumhurbaşkanım sizi seymenlerin ocağı Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş Ankara Kulübü Derneği çatısı altında ağırlamaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün ki tören önemli bir tören, seymen başı töreni her zaman olmayan nadir yapılan ve özellikle çok titiz davrandığımız bir tören bu törene katılan diğer tüm dostlarımıza Ankara protokolüne teşekkür ediyoruz” dedi.

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Seymen geleneği Anadolu’yu yurt yapan gelenektir

 

Ankara Kulübü ve seymenlik hakkında kısaca bilgi veren Özaslan, “Ankara Kulübü Derneği 1932 tarihli Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün talimatı ile kurulan seğmenlik geleneğini yaşatan bir dernek kurucuları da 27 Aralık 1919’da büyük önderi dikmende karşılayan bizim Atalarımız yiğit seğmenlerdir. Milli mücadele ve kurtuluş savaşında ülkemizin kuruluş sürecinde hep yer alan Ankaralılardır. Ankara’nın ve milli değerlere sahip çıkan bir dernektir. Seymenlik geleneğimiz ise Türk’ün Orta Asya’dan bu güne süre gelen bir geleneğidir.  Seymen geleneği Anadolu’yu yurt yapan kültürünü koruyan bir gelenektir” vurgusu yaptı.

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Milli şuur ve maneviyatla oluşan kültürü korumalıyız

 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara Kulübü Derneğinde yaptığı konuşmada; “Ankara Kulübü Derneği’nin çok değerli üyeleri beni Ankara’da böyle güzel bir törenle onurlandırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. 1919 ile başlayan bu mücadele Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile kurulan bu dernek ve Orta Asya’dan büyük kahramanlıklarla bu bölgeye ve Kıbrıs’a taşıdığımız Oğuz Boylarından geleneklerimiz ve örf adetlerimiz milli şuurumuz ahiliğimiz efeliğimiz bütün bu milli unsurlarla bugün hala milli mücadelemizi devam ettirmekteyiz.  Bu milli mücadelenin nesillerden nesillere aktarılıp taşınması elbette Büyük Türk Milleti’nin Orta Asyalardan buralara büyük bir kahramanlıkla taşıdığı milli şuur ve maneviyatla oluşan kültürünü korumalıyız” dedi.  

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Düzenlenen törene,  Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21. Dönem Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, çok sayıda dernek üyesi ve Seymenler ve Bacıerenler katıldı.  

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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