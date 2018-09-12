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Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Mamak'taki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Mamak Semt Pazarları... 
Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının isimleri, adresleri, merak ediliyor. Ankara Mamak'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Açılıyor Kuruluyor? işte Ankara Mamak Semt Pazarları... Mamak Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Mamak Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 


PAZARTESİ      Şafaktepe Pazarı  /    Şafaktepe Taşlıçay Sokak Üzeri

PAZARTESİ      Durali Alıç Pazarı  /    Cengizhan Mah. 956. Sok. Umut Var Parkı Yanı

PAZARTESİ      Doğukent Semt Pazarı    /    Durali Alıç Mah. Hidayet Türkoğlu Kapalı Spor Salonu Yanı

SALI                  Derbent Pazarı    /     Derbent Mahallesi 1157. Sokak Samsun Yolu Kenarı

SALI                  SALI Kartaltepe Pazarı   /    Kartaltepe Mah. Okullar Cad. ile Süleyman Ayten Cad. Köşesi

SALI                  Altıağaç – Karaağaç   /  Karaağaç Mahallesi 258. Sokak No:5 Nene Hatun Bilgi Evi yanı

ÇARŞAMBA      Misket Pazarı / Misket Mahallesi 655/2. Sokak Yanı

ÇARŞAMBA      Bayındır Pazarı  /  Bayındır Mah. 1867. Sokak üzeri

ÇARŞAMBA      Mutlu Pazarı   /  G.Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. No:59 Büyükşehir Belediye Lojmanları Altı

ÇARŞAMBA      Lalahan Pazarı  / Lalahan Eski Belediye Binası Yanı

PERŞEMBE      Fatih Pazarı / Durali Alıç Mahallesi 925. Sokak Üzeri

PERŞEMBE      Akdere Pazarı  /  Akdere Mahallesi 398. Cadde No:68 altı

PERŞEMBE      Gülveren Pazarı  /  Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi

PERŞEMBE      Kutludüğün Pazarı  /  Kutludüğün 2258. Sokak ile 2259. Sokak Kesişimi

CUMA                Kutlu Pazarı  /  Kutlu Mahallesi 482. Sokak Üzeri

CUMA                Şahapgürler Pazarı  /  Şahapgürler Mahallesi Kuru Baraj Mevkii

CUMA                Başak Pazarı  /  Başak Mahallesi 1676. Sokak Üzeri

CUMARTESİ     Gülistan Pazarı  /  A. Paşa Mahallesi Gülistan Sokak ile Kayalar Sokak Kesiştiği Yer

CUMARTESİ     Fahri Korutürk Pazarı  /  Fahri Korutürk Mahallesi Ozan Rehberi Caddesi Natoyolu Eski Kömür Deposu Altı

CUMARTESİ     Kıbrıs Pazarı  /  Kıbrıs Mah. Yunus Emre Caddesi İle 1974.Cadde Kesişimi (Yunus Emre Kültür Merkezi Altı)

CUMARTESİ     Gülveren Pazarı (Üretici Pazarı)  /  Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi

PAZAR              Kayaş Pazarı  /  Tepecik Mah. Kayaş Caddesi İle 1484. Cadde Kesişimi

PAZAR              Mamak Pazarı  /  Misket Mahallesi 604. Sokak No:2

PAZAR              Zirvekent Pazarı  /  Zirvekent Mah. TOKİ Blokları İçi
 

 

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