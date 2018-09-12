Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının isimleri, adresleri, merak ediliyor. Ankara Mamak'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Açılıyor Kuruluyor? işte Ankara Mamak Semt Pazarları... Mamak Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Mamak Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
PAZARTESİ Şafaktepe Pazarı / Şafaktepe Taşlıçay Sokak Üzeri
PAZARTESİ Durali Alıç Pazarı / Cengizhan Mah. 956. Sok. Umut Var Parkı Yanı
PAZARTESİ Doğukent Semt Pazarı / Durali Alıç Mah. Hidayet Türkoğlu Kapalı Spor Salonu Yanı
SALI Derbent Pazarı / Derbent Mahallesi 1157. Sokak Samsun Yolu Kenarı
SALI SALI Kartaltepe Pazarı / Kartaltepe Mah. Okullar Cad. ile Süleyman Ayten Cad. Köşesi
SALI Altıağaç – Karaağaç / Karaağaç Mahallesi 258. Sokak No:5 Nene Hatun Bilgi Evi yanı
ÇARŞAMBA Misket Pazarı / Misket Mahallesi 655/2. Sokak Yanı
ÇARŞAMBA Bayındır Pazarı / Bayındır Mah. 1867. Sokak üzeri
ÇARŞAMBA Mutlu Pazarı / G.Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. No:59 Büyükşehir Belediye Lojmanları Altı
ÇARŞAMBA Lalahan Pazarı / Lalahan Eski Belediye Binası Yanı
PERŞEMBE Fatih Pazarı / Durali Alıç Mahallesi 925. Sokak Üzeri
PERŞEMBE Akdere Pazarı / Akdere Mahallesi 398. Cadde No:68 altı
PERŞEMBE Gülveren Pazarı / Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi
PERŞEMBE Kutludüğün Pazarı / Kutludüğün 2258. Sokak ile 2259. Sokak Kesişimi
CUMA Kutlu Pazarı / Kutlu Mahallesi 482. Sokak Üzeri
CUMA Şahapgürler Pazarı / Şahapgürler Mahallesi Kuru Baraj Mevkii
CUMA Başak Pazarı / Başak Mahallesi 1676. Sokak Üzeri
CUMARTESİ Gülistan Pazarı / A. Paşa Mahallesi Gülistan Sokak ile Kayalar Sokak Kesiştiği Yer
CUMARTESİ Fahri Korutürk Pazarı / Fahri Korutürk Mahallesi Ozan Rehberi Caddesi Natoyolu Eski Kömür Deposu Altı
CUMARTESİ Kıbrıs Pazarı / Kıbrıs Mah. Yunus Emre Caddesi İle 1974.Cadde Kesişimi (Yunus Emre Kültür Merkezi Altı)
CUMARTESİ Gülveren Pazarı (Üretici Pazarı) / Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi
PAZAR Kayaş Pazarı / Tepecik Mah. Kayaş Caddesi İle 1484. Cadde Kesişimi
PAZAR Mamak Pazarı / Misket Mahallesi 604. Sokak No:2
PAZAR Zirvekent Pazarı / Zirvekent Mah. TOKİ Blokları İçi
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