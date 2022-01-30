Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Gürbüz'den kağıtta stok iddiası

Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Gürbüz, kağıtta stok yapıldığı iddiasında bulunarak, “Birden bire ortadan bazı kağıt türleri çekildi! Stokçuluk yapıldığı aklımıza geliyor. Tedarikçiler ‘kâğıt ithal edemiyoruz’ diyorlar ama ortada resmi bilgi yok” dedi.

Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, sektörde büyük bir ithal kağıt sorunuyla karşı karşıya olduklarını anlattı. “Piyasada kağıt bulamıyorsunuz, bulsanız bile çok pahalı” diyen Gürbüz, “700 dolara aldığımız kağıt son 3 buçuk ayda bin 500 dolarlara kadar çıktı. Paranız olsa da istediğiniz kağıdı bulmak zor. Genel anlamda sorun var ama özellikle kuşe kağıdının belli bir gram aralığında olanlarda sıkıntı çok. Paranız olsa bile sıkıntılı kâğıdı temin edebiliyorsunuz.” dedi.

VADE OLAYI BİTTİ

Döviz kuru üzerinden kağıt satışı yapıldığını, dolardaki yükselişten dolayı matbaa sektöründe vade olayının sona erdiğini kaydeden Gürbüz, “Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, TL ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz. Bizim sektörümüzde vade konuşuluyordu, o günkü döviz kurundan hesap yapılıyordu. Vade farkı vererek kağıdınızı alıyordunuz. Şimdi kağıt tedarikçilerinin büyük bir kısmı TL’yi de kabul etmiyor, döviz istiyor ticarette” diye konuştu.

KAĞIT STOKÇULUĞU MU YAPILIYOR?

Kağıt stokçuluğu yapıldığına dair bazı duyumlar aldıklarını ileri süren Gürbüz, şunları söyledi: “Türkiye’de ortalama 4 milyon ton civarında yazı kağıdı kullanılıyor ambalaj kağıdı dışında. Birden bire ortadan bazı kağıt türlerinin çekilmesinden ötürü şu an sıkıntımız var. Onun için de kağıt tedarikçilerinin, kağıt ithalatçılarının kağıt stokladıkları gibi şeyler aklımıza gelebiliyor. Dünyada kağıt üretiminin azaldığı söyleniyor. Bizim tedarikçilerimiz ve ithalatçılarımız, ürünü Türkiye’ye getiremediklerini beyan ediyorlar. Ama ortada resmi bir bilgi yok. Hep bunlar birilerinin bize söylemesiyle kulağımıza geliyor.”

ÜRETİYORUZ AMA HAMMADDE DIŞARIDAN

Gürbüz, Türkiye’de kağıt üretimi yapıldığını, ancak üretimin tüketimi karşılamadığını belirterek, “Türkiye’de sadece birinci hamur kağıt üretiliyor; ama selülozu yani hammaddesi dışarıdan geliyor. Birinci hamur kağıt Türkiye’de yılda 700 bin ton civarında kullanılıyor, bunun 300 bin civarındaki kısmını biz ülkemizde üretiyoruz. Diğer kağıt çeşitleri hep dışarıdan geliyor” dedi.

“SELÜLOZ ÜRETMELİYİZ”

Kâğıtta yerli üretime geçilmesi için ilk önce selülozu yani hammaddeyi üretmek gerektiğini vurgulayan Gürbüz, “Kâğıt fabrikalarını kurmadan önce biz selülozu nasıl üretebiliriz, aslında onları konuşmamız lazım. Birinci hamur kağıt üreten fabrikalarımız var. Ama hammaddeyi üretmiyoruz, yurtdışından gelen hammaddeyi işliyoruz bundan kâğıt elde ediyoruz; yıllık ortalaması da 300 bin ton aralığında. Bu üretim fazla bir ihtiyacımızı karşılamıyor. Birinci hamur kâğıt tüketimi 750 bin ton civarında. Selüloz gelmese onu da üretemeyiz. SEKA fabrikalarının olduğu dönemde Afyon Çay’da yılda 30 bin ton civarında kamıştan ve samandan selüloz üretiliyordu. Bugünkü koşullarda üretilebilir ama biz samanı da ithal ediyoruz” bilgisini verdi. Gürbüz, 85 milyonluk nüfusun kişi başı kağıt tüketiminin 75 kg civarında olduğunu da aktardı.

MATBAACILAR ZORDA

E-faturayla matbaacıların mağdur olduğuna dikkat çeken Gürbüz, şunları söyledi: “Maliye Bakanlığı’nın son yıllarda e-fatura kararlarıyla birlikte matbaacılarımız çok mağdur durumdalar. Onların işi tamamen gitti. 1 Mart’tan itibaren alt tabanı 5 milyon olan normal fatura kesim işlemi 3 milyon liraya düşürüldü. O bile matbaacıların elinden bir sürü işin gitmesi anlamına gelir. Türkiye genelinde 3 bin tane anlaşmalı matbaa bulunmaktaydı. Bu anlaşmalı matbaaların yüzde 50’si işini terk etti. Ya tek kişi çalışıyorlar ya da eleman çalıştırmıyorlar. Yayıncı grubuna çalışan matbaacılar yaşamlarını bir şekilde sürdürüyor. Onların da gelecekleri belli değil.”

TEKNOLOJİ UCUZLUK GETİRMEDİ

Matbaacıların tüm girdilerinin çok yükseldiğini kaydeden Gürbüz, “Sadece kağıt değil her şeyimiz pahalı: boyamız, hammaddemiz… Aslında teknolojiyle birlikte her şey pahalandı, teknoloji geldiğinde bir şey ucuzlamadı. Maliyetler daha çok yükseldi, kullanılan kağıdın kalitesi de arttı” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-