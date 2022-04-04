Ankara merkezli Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman'dan staj açıklaması

Ankara merkezli Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman, ülkemizde 1,5 milyon staj sigortası mağdurunun olduğunu söyleyerek, okullardaki zorunlu staj süresinin sigorta başlangıcından sayılmasını talep etti.

Çıraklık ve meslek liselerinde okurken zorunlu staj sürecinde çalışmalarına rağmen sadece sağlık sigortaları yatırıldığı için aktif çalışmaları emekliliğe başlangıç sayılmayan, sayıları 1,5 milyon olduğu öğrenilen mağdurlar hak mücadelesi veriyor. Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) çatısı altında bir araya gelen mağdurlar, staj süresinin sigorta başlangıcından sayılmasını talep ediyor.

“STAJIN EMEKLİ İÇİN SAYILMAMASI HAK KAYBI”

Staj Sigortası Mağdurları (SSM) Derneği Başkanı Ferhat Salman, konuyla ilgili gazetemize bilgi verdi. Özellikle staj esnasında yapılan fiili çalışmaya dayalı sigortanın hiçbir şekilde emekliye başlangıç sayılmaması büyük bir hak kaybı olduğuna işaret eden Salman, “Staj sürecinde yapılan sigorta emekliliğe başlangıç sayılmalıdır. Bir ülkenin gelişmesi, ilerlemesi için doktora, avukata, mühendise ihtiyacı olduğu kadar çok iyi eğitim almış ara elemana da ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“GERİYE DÖNÜK BORÇLANMAK HAKKI VERİLMELİ”

Milyonlarca meslek liselinin ve çıraklık okulu mezununun bu mağduriyetin çözülmesini yıllardır beklediğini kaydeden Salman şunları söyledi: “Anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak birçok meslek grubunda askerlik doğum gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilirken, biz staj mağdurlarına da bu hak verilmeli. 1,5 milyon staj sigortası mağdurunun borçlanma hakkı verildiğinde 40 milyar 532 milyon lira gelir elde edilebilir.”

GENELE YAYILSIN ÇAĞRISI

Özellikle 2006 yılından sonra sosyal güvenlik alanında çok önemli düzenlemelere imza atıldığını kaydeden Salman, “Şu an uygulamada olan kanunla borçlanılacak sürelerde, sigortalıların ya da vatandaşların lehine olacak birçok düzenlemeler yapıldı. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri yeni yasa ile borçlanılacak süreler kapsamına alındı. Ancak bu hak genele yayılmayınca başta meslek liseleri, çıraklık okulları ve üniversite stajı yapan mezunlar olmak üzere toplumun kalan kısmı için büyük bir mağduriyet ortaya çıktı” dedi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Salman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in verdiği bir röportajda staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmasıyla ilgili çalışmalarının olduğunu açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş içine girdiklerini aktardı.

Salman, staj sigortası mağdurları tarafından ‘Staj Sigorta Başlangıcı Olsun’ kampanyasının yürütüldüğünü açıklayarak, seslerini duyurmak için iktidar ve muhalefet partilerini ziyaret edip, mağduriyetleriyle ilgili destek turları yaptıklarını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-