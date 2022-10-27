Ankara Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, çalışma saatleri ne?

2020 yılında açılışı yapılan Millet Kütüphanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, çalışma saatleri ne? İşte detaylar:

Ankara’da 2020 yılında açılışı yapılan Millet Kütüphanesi ücretsiz ikramlarıyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle ders çalışmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlar Millet Kütüphanesi’nin yolunu tutuyor. Peki, Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, çalışma saatleri ne? Tüm detaylar haberimizde.

MİLLET KÜTÜPHANESİ NEREDE?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Yenimahalle İlçesi’nin Beytepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin içinde yer alıyor. Millet Kütüphanesi’nin açık adresi de şu şekilde: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 06560, Beştepe, Yenimahalle/Ankara – Türkiye

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Millet Kütüphanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar 339-7 ve 479 numaralı EGO otobüslerine binip Beştepe durağında inerek gidebiliyor. Ayrıca vatandaşlar 167 numaralı EGO otobüsüne binip Cumhurbaşkanlığı durağında inerek gidebiliyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ ÜCRETLİ Mİ?

Millet Kütüphanesi tamamen ücretsiz. Gelen vatandaşlar ücretsiz şekilde üye olabilir ve ücretsiz olarak giriş yapabilir.

MİLLET KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Millet Kütüphanesi 7 gün 24 saat hizmete açık. Millet Kütüphanesi içerisinde bulunan Araştırma Kütüphanesi Salon 3-4, Okuma Salonları 2. kat ve Cihannümâ Salonu 7/24 açık. Ayrıca kütüphanede kek ve çorba ikramı olduğu da biliniyor.

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