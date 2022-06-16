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Ankara Milletvekili Ceylan doğa ve çevre korumaya yönelik vermiş olduğu mücadeleleri kitaplaştırdı

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Milli Parklar Genel Müdürlüğü dönemindeki doğa ve çevre korumaya yönelik vermiş olduğu mücadeleleri kitaplaştırdı.
Ankara Milletvekili Ceylan doğa ve çevre korumaya yönelik vermiş olduğu mücadeleleri kitaplaştırdı

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, bürokrasi, sivil toplum kuruluşlarındaki görevleri ve siyasi hayatındaki doğa ve çevre korumaya yönelik yapmış olduğu çalışmaların bir özeti niteliğinde olan “Doğada Ceylan İzi” adlı kitabını basına tanıttı.  Doğa gönüllülerine yol gösterici nitelikte olan eserin tanıtımı, ulusal ve yerel basının Ankara Temsilcileri ve Ankara’daki köşe yazarı gazetecilerin katılımıyla dün Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirildi.

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ÇALIŞMALARINI KALEME ALDI
Ceylan, “Doğada Ceylan İzi” adlı eserinde, Milli Parklar ve Av–Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü dönemindeki çalışmaları ve bürokrasideki hatıraları ile birlikte, doğa koruma konularındaki görüşleri ve faaliyetlerinin yanı sıra, ülkemizdeki doğa korumanın kısa tarihçesiyle doğa koruma vizyonunu yazdı. 

1655376889566.jpegFOTOĞRAF AVCILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Ceylan kitapta, daha önce adı bile duyulmamış olan şimdiki adıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü; kuş cennetlerinde kaçak avcılara aman vermeyen, yaralanan yaban hayvanlarına kucak açan bir kuruluşa dönüştürme serüveni ile ülkemizde ilk kez düzenlenen fotoğraf avcılığını anlattı.

DOĞASEVERLERE İLHAM OLACAK
Kitapta, siyasi ve bürokratik oligarşinin gölgesinde sıkışıklık ve tıkanıklıkların hangi yöntemlerle giderileceğini ve bunun sonucunda hangi bedellerin ödeneceği anlatıldığını ifade eden Ceylan, genç bürokratlara, bürokrat adaylarıyla, doğa korumaya gönül vermişlere, yolunu bulmaya çalışan meslek profesyonellerine ilham verici bir eser olacağını belirtti.

DÖNEMİNDE İKİ KATINA ÇIKARDI
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceylan, bürokraside çok kısa kabul edilen bir süre zarfında görev yapmasına rağmen döneminde korunan alanların iki katına çıkardığını ve ülkemizin en önemli doğal, tarihi ve kültürel miras alanlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında pay sahibi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

DOĞAYI BASINLA BULUŞTURDU
Ceylan, bir bürokrat ve siyasetçi olmanın ötesinde, bir tabiat adamı olduğunu belirterek,  1990’lı yıllarda doğayla ilgili konuların basında geniş bir yer bulması için güçlü bağlar kurdu, basın aracılığıyla verdiği mesajlarıyla kısa sürede doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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