100’den fazla markanın katıldığı Moda ve Alışveriş Festivali Ankara’da düzenleniyor. Peki, Ankara Moda ve Alışveriş Festivali nerede yapılacak, ne zaman başlıyor? Moda ve Alışveriş Festivali’ne nasıl gidilir?

Ankara Moda ve Alışveriş festivali 23 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Yeni yıla girmeden önce birçok üründe indirim yapan festival Ankara’da düzenlenecek. Vatandaşlar ise moda ve alışveriş festivalinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Ankara Moda ve Alışveriş Festivali nerede yapılacak, ne zaman başlıyor? Moda ve Alışveriş Festivali’ne nasıl gidilir?

MODA VE ALIŞVERİŞ FESTİVALİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Ankara Moda ve Alışveriş Festivali 23 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Moda ve Alışveriş Festivali Ankara Altınpark’ta yapılacak. Başkent Moda ve Alışveriş Festivali 27 Kasım tarihinde son bulacak. Birçok indirimin olduğu bu festivali vatandaşlar heyecanlı bir şekilde bekliyor. Organize edilen bu festivalde vatandaşların en sevdiği markalar özel indirimlerle bir fuar alanında satışa sunuluyor. Festivalde katılımcılar ve ziyaretçiler birbirleriyle tanışıp alışveriş yapma imkânı buluyorlar.

ALTINPARK FUAR ALANINA NASIL GİDİLİR?

Altınpark Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Oldukça büyük ve çeşitli etkinlikleri sayesinde güzel vakit geçirebileceğiniz bu parkta çok geniş bir fuar alanı da mevcut. Eğer Altınpark’a toplu taşıma ile ulaşım sağlamak istiyorsanız, hangi otobüsü seçmeniz gerektiğini sizler için hazırladık. İşte Altınpark'a giden otobüsler:

Çankaya bölgesindeyseniz 145, 154, 183, 186, 187 numaralı EGO otobüslerini kullanarak Kızılay’a ulaşabilirsiniz. Ardından Kızılay’dan 114, 185, 408, 440, 474, 492 numaralı EGO otobüslerine binerek Altınpark’ a ulaşabilirsiniz.

Mamak bölgesindeyseniz 343, 347, 348, 349, 351, 353, 363, 377 numaralı EGO otobüslerini kullanarak Altınpark’a ulaşabilirsiniz

Gölbaşı’nda iseniz 105, 106, 107, 195 numaralı EGO otobüsleriyle önce Etiler Ordu Evi ardından 484 numaralı EGO otobüsü ile Altınpark durağında olacaksınız.

Keçiören bölgesindeyseniz Kuyubaşı, Dutluk, Mecidiye ve Belediye duraklarına yakınsanız Metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi metrosuna binmeniz gerekmektedir.

Etlik bölgesindeyseniz 203, 204, 253, 261, 263, 266, 267, 284, 286 numaralı EGO otobüsleriyle önce Mevkii durağı ardından 114, 185, 408, 438, 439, 440, 441, 443, 474, 485, 487, 492 numaralı EGO otobüsleri ile Altınpark durağına erişebilirsiniz.

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