Pursaklar’da Ankara seymenleri ile Çankırı yarenleri ortak projede buluşacak. Bu sayede iki kültürün daha fazla kaynaşması amaçlanıyor.

Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER) Genel Başkanı Aydın Öksüz ve beraberindeki dernek üyeleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Pursaklar’da ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası projeler kapsamında istişarelerde bulunuldu.

YAREN EVİ TEŞEKKÜRÜ

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, ilçedeki Çankırılı nüfusun yoğunluğuna dikkat çekti. Çetin, Çankırı’nın yaren kültürünü Pursaklar’da yaşatmak için bir ‘Yaren Evi’ni hizmete sunduklarını söyleyerek, “Pursaklar’da yoğun bir Çankırı nüfusu var. Burada bir ‘Yaren Evi’ eksikti, olması gereken bir işti. Göreve gelir gelmez bunu yaptık. Her hafta 2-3 kez Çankırılı hemşerilerimiz program yapıyor. Büyük bir ihtiyacı karşıladık. Bu konuda inanılmaz teşekkür alıyoruz” dedi. Başkan Çetin, ilçeye ‘Seymen Evi’ de kazandırdıklarını da anlatarak, önümüzdeki günlerde yaren ve seymenleri kaynaştırmak için ortaklaşa program düzenlenmesi talimatını verdi.

23 BİN İZLEYİCİYE ULAŞTI

Başkan Çetin, ilçedeki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili de ÇANDER üyelerine bilgi verdi. Pursaklar’a Ankara’nın en büyük tiyatro salonunun kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çetin, salonun hizmete açıldığı günden bu yana 23 bin kişi izleyiciye ulaştığı bilgisini paylaştı.

BİR VE BERABERİZ

Ankara Çankırılılar Derneği Genel Başkanı Aydın Öksüz ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Sayın başkanım misafirperverliğiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. ÇANDER olarak Ankara’nın 25 ilçesinde teşkilatlanmaya başladık. Şu an Pursaklar’ın da içinde olduğu 15 ilçemize temsilci atadık. Bütün ilçelerde Çankırılıların var olduğunu, yarenlerin bir ve beraber olduğunu göstermek için çalışıyoruz. Sizin de ilçeye kazandırmış olduğunuz tebessüm, nezaket ve yarenlik dolu hizmetleriniz için teşekkür ederiz” dedi.

NEZAKET OKULLARI TEZ KONUSU OLDU

ÇANDER Başkanı Aydın Öksüz, Pursaklar’da yıllardır faaliyette olan Nezaket Okulları ve Dede Torun Evleri’ni konu edindiği yüksek lisans tezinin kitap halini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e ziyarette takdim etti. Başkan Çetin, anlamlı çalışmasından dolayı teşekkür ederek, kitabı inceleyeceğini söyledi. Ziyaretin ardından ÇANDER üyeleri, Pursaklar’daki Endemik Vadi’yi gezdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA