Ankara Sıhhiye’de bulunan çok katlı otoparkın yeni hali ile otopark sorununun ortadan kalkması hedefleniyor. Ankara Sıhhiye Çok Katlı Otopark Projesi nedir, projenin amacı nedir, otoparkın yeni özellikleri nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yeni projeye daha imza atıyor. Bu projede hem otopark hem geniş bir kütüphane hedefleniyor. Ankara’da yaşayan vatandaşların bu yenilikler ile hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Peki, Ankara Sıhhiye Çok Katlı Otopark Projesi nedir, projenin amacı nedir, otoparkın yeni özellikleri nedir?

ANKARA SIHHİYE ÇOK KATLI OTOPARK PROJESİ NEDİR?

2021 yılından sonra geçici bir tadilat ile kullanıma açılan Sıhhiye Çok Katlı Otopark, şimdi ise tamamen yenileniyor. Bu proje kapsamında 800 araç kapasiteli bu otopark Ankara’nın merkezinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldıracak. Aynı zamanda bu büyük alanda öğrencilerin yararlanacağı bir kütüphane olacağı da belirtiliyor. Hem gençlere hitap edecek hem de modern tasarlanacak bu otoparkta, Ankara’nın merkezindeki otopark sorunu ortadan kaldırılmak isteniyor.

SIHHİYE ÇOK KATLI OTOPARK’INDA KÜTÜPHANE DE OLACAK

Çalışmalara başlanan Sıhhiye Çok Katlı Otopark Projesi kapsamında, otoparkın birinci katında kütüphane olacak. Otoparkın birinci katında 400 metrekarelik bir kütüphane vatandaşların kullanımına açılacak. Aynı zamanda zemin katta kafeterya da bulunacak. Öğrencilere hitap edecek olan bu projede kafeteryanın alanı ise bin metrekare olacak. 3 ay içinde tamamlanması hedeflenen Sıhhiye Çok Katlı Otopark’ı Ankaralı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Ayrıca otoparkın içinde elektrikli araçlar için şarj aleti de olacak.

SIHHİYE ÇOK KATLI OTOPARK’ININ ÖZELLİKLERİ NEDİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi bu projede modernliği ön planda tutuyor. 27 bin 500 metrekarelik bu otoparkta elektrik altyapısı, kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma, aydınlatma sistemleri gibi özellikler barındırıyor. Bu özelliklerin yanı sıra yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri de yenilenip onarılacak. Otoparkın 4 katı araçlar için olacak. 800 araçlık otoparkın 40 araçlık yeri engelli vatandaşlarımız için ayrılacak.

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